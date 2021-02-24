İngilizlerin erken rezervasyonda tercihi Türkiye

İngiltere'de korona önlemleri kapsamında alınan seyahat kısıtlamasının 17 Mayıs'ta kaldırılacağı açıklanınca erken rezervasyonlar başladı. İngilizlerin ilk tercihi Türkiye oldu.

İngiltere'de uzun bir sürenin ardından Başbakan Boris Johnson, ülke genelinde koronavirüs kısıtlamalarını 21 Haziran'a kadar kaldıracaklarını duyurdu.

Kaldırılacak kısıtlamalara seyahat yasakları da dahil.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla İngiltere vatandaşları, 17 Mayıs'tan itibaren tatil amaçlı yurt dışına seyahat edebilecek.

İLK TERCİH TÜRKİYE

Yapılan bu açıklamanın ardından İngilizler, önümüzdeki yaz için erken rezervasyonlara başladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiliz turistlerin rezervasyonda en çok ilgi gösterdikleri ülkeler sırasıyla Türkiye, İspanya ve Yunanistan oldu.

ERKEN REZERVASYON VE BİLET SATIŞLARI ARTTI

En önemli İngiliz tur operatörlerinden biri olan Thomas Cook, normalleşme adımlarını kamuoyuna açıklamasının ardından site trafiklerinin en az iki katına çıktığını açıkladı.

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden biri bilet satışlarında yüzde 337, tatil paketi satışlarında ise yüzde 630 artış yaşandığını ifade ederken, tatilcilerin en çok da ağustos, temmuz ve eylül aylarına tur paketlerine talep gösterdiklerini belirtti.

17 MAYIS EN ERKEN TARİH

Hükümetin de kısıtlamaları kaldırma taraftarı olduğu bu günlerde aşı programı da devam ediyor.

Yurt dışı seyahatlerinde önemli bir kriter olacak olan aşı programının durumu, seyahat yasaklarının kalkış tarihini etkileyecek.

BBC Ekonomi Muhabiri Mary-Ann Russon, uluslararası seyahatlere izin verilebilecek en erken tarihin 17 Mayıs olduğunu söyledi.

İngilizler de yurt dışı tatil için bu tarihten sonrasına yönelik rezervasyonlara ağırlık vermeye başladı.



Mevcut aşılama hızı açısından dikkat çekici bir performans sergileyen İngiltere'nin, önümüzdeki birkaç ay içinde toplumun büyük bir kesimine yönelik aşılamayı tamamlaması öngörülüyor.

RUSYA'DAN SONRA İKİNCİ ÜLKE

İngiltere, Türkiye'ye Rusya ve Almanya'dan sonra en çok turist gönderen üçüncü ülke. 2019 yılında yüzde 13,6 artışla 2 milyon 562 bin İngiliz, Türkiye'deki farklı bölgelerde yaz tatillerini geçirmişti.

Bu sayılar, 2020'de pandemi nedeniyle tarihin en düşük seviyelerine inmişti.

"OLUMLU SİNYALLER ALMAYA BAŞLADIK"

İngiltere'deki bu gelişmeler Türkiye'deki işletmelerde yüzlerin gülmesine neden oldu.

Türkiye ve Kuşadası'na yönelik yapılan erken rezervasyonlarda artış yaşanmaya başladığını belirten Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek, "Şimdiden olumlu sinyaller almaya başladık. Rezervasyon taleplerindeki yükseliş dün itibarıyla hissedilir oranda yükseldi. Bu bizler için çok güzel bir gelişme. Çünkü İngiltere Türkiye ve Kuşadası için çok ciddi bir kaynak pazar. Pandeminin olmadığı 2019 yılında Türkiye, 727 bin 532 İngiliz turisti ağırlamıştı." dedi.

"DESTEK SÜRMELİ"

Çiçek, devletin turizm sektörüne verdiği desteğin haziran ayına kadar sürmesi gerektiğini söyledi.

Sektörün yaz döneminde toparlanma sürecine gireceğini ifade eden Çiçek, "İç turizm 12 Mayıs'ta başlayacak Ramazan Bayramı ile hareketlenecek. Haziran ve temmuz ayları otellerin en yüksek doluluk oranına ulaşacağı dönem olacak. Bu nedenle Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine hiç ara vermeden devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Geçtiğimiz yılın ardından bu seneyi toparlanma dönemi olarak görmek isteyen turizmciler, aşılama çalışmalarının da etkisiyle yaz aylarında özellikle Avrupa'da daha fazla turist geleceğini öngörüyor. Hazırlıklar da bu çerçevede sürdürülüyor.



Güvenli Turizm Sertifikası sayesinde Avrupalı turistlerin Türkiye'yi daha fazla tercih etmesi beklenirken, geçtiğimiz yıl da uygulanan bu program sayesinde tecrübe kazanıldığı da ifade ediliyor.