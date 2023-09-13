İngiltere Büyükelçisi Morris açıkladı! İngiliz turistler giderek daha çok Türkiye'yi tercih ediyor Türkiye'ye İngiliz turistlerin ilgisi artmaya devam ederken İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısındaki yükselişin nedenlerini değerlendirdi.

AA

Türkiye, gelir kaleminde turizm girdilerini artırmak için her mevsim ve Türkiye'nin her noktasını hedefleyen çalışmalar yürütüyor.

Ayrıca Türkiye turizmde tarih, deniz, sağlık, kongre ve şehir turları gibi farklı konularda turizmi çeşitlendirme amacı güdüyor.

Ukrayna ile girdiği savaşın ardından Rusya'dan gelen turistlerin azaldığı yılın ilk çeyreklerinde Avrupalı turistlerin Türkiye'ye ilgisi arttı.

Bu yıl Türkiye'yi 4,5 milyon İngiliz turistin ziyaret etmesi bekleniyor

Türkiye'yi 2022'de 3,8 milyondan fazla İngiliz turist ziyaret ederken İngilizler, Rus ve Alman turistlerden sonra ülkeyi en çok ziyaret eden grup oldu. Bu sayının yıl sonunda yüzde 20 artarak 4,5 milyona ulaşması bekleniyor.

İngiltere'nin Türkiye'ye atadığı ilk kadın büyükelçi Jill Morris, son zamanlarda Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin artmasına ilişkin olarak bir değerlendirmede bulundu ve turizmin çeşitliliğine işaret ederek "Türkiye'de her şey var." dedi.

Akdeniz ve Ege kıyıları turu kapsamında İzmir, Aydın, Bodrum, Marmaris, Muğla ve Fethiye'ye uğrayan Morris, turunun son durağı Antalya'da, açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris, Türkiye'nin İngiliz turistler tarafından giderek daha çok tercih edildiğini vurguladı.

"Türk misafirperverliği harika"

Türkiye'ye ilişkin ilk izlenimi hakkında konuşan Morris, Türk misafirperverliğinin harika olduğunu, ülkede turistik faaliyetlerin çeşitliliğinin fazla olduğunu belirtti.

"Güneş, kum ve denizin dışında da birçok imkan var"

Morris, Türkiye'nin yurt dışından gelen turistlere güneş, kum ve denizin dışında da birçok imkan vadettiğini kaydetti.

"Türkiye'de kültür turizmi zengin"

Ülkede ılıman iklim, çeşitli deniz ve plajların bulunmasının yanı sıra "tarihi ve arkeolojik alanların" da olduğunun altını çizen Morris, Türkiye'deki kültür turizminin zenginliğine dikkati çekti.

Morris, "Akdeniz ve Ege kıyıları turu sırasında İngilizlerin neden Türkiye'ye tatile gelmeyi bu kadar sevdiğini gördüğünü" ifade etti.

"Bu yıl 1,2 milyon İngiliz turist Antalya'yı ziyaret etti"

Morris, İngiliz turistlerin yüzde 46'sının tatil için Muğla'ya geldiğini belirterek Antalya'nın da turistler arasındaki popülaritesinin arttığını söyleyerek şöyle konuştu:

Bu yıl 1,2 milyon İngiliz turist Antalya'yı ziyaret etti. Havalimanı genişletmesi gibi projeler bu bölgeyi turistler için daha cazip bir noktaya çevirecek.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklık

Morris, "Türkiye, İngiltere için vazgeçilmez bir ortak. Dışişleri, savunma, ticaret gibi konularda beraber çalışırken uluslararası camiada da işbirliği yapıyoruz." dedi.

NATO'nun "iki büyük ve önemli üyesi" olarak iki ülkenin G20, Birleşmiş Milletler (BM) ve daha birçok uluslararası organizasyonda işbirliği içinde olduğuna işaret eden Morris, ikili ticari ilişkilerin güçlenmesi ve yeni ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için "modernize edilecek ve dijital konuları da kapsayacak bir ticaret anlaşmasına" ilişkin müzakerelerinin gelecek yıl başlanmasını umduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)