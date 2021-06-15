İngiltere ile Avustralya ticaret anlaşmasında uzlaştı

İngiltere ile Avustralya arasında, yeni bir ticaret anlaşmasının imzalanması konusunda uzlaşmaya varıldığı aktarıldı.

İngiltere Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Avustralya Başbakanı Scott Morisson’ın, iki ülke arasında yeni bir ticaret anlaşmasının imzalanmasına karar verdiğinin bilgisi paylaşıldı.

İNGİLTERE'DEN AVUSTRALYA'YA DAHA UCUZA İHRAÇ EDİLECEK ÜRÜNLER

Açıklamada, anlaşma kapsamından İngiltere’den Avustralya’ya otomobil, İskoç viskisi, bisküvi ve seramik gibi ürünlerin çok daha ucuz maliyetlerle ihracının yapılabileceği belirtildi.

İKİ ÜLKENİN GIDA PAZARINA ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Detayları henüz paylaşılmayan anlaşmanın, özelikle İngiliz ve Avustralyalı gıda üreticilerini her iki pazara daha kolay ve daha ucuz bir şekilde erişimini sağlayacağı kaydedildi.

Başbakan Johnson anlaşmaya ilişkin olarak, “Bugün, İngiltere’nin Avustralya ile ilişkisinde, ortak tarihimiz ve ortak değerlerimiz tarafından desteklenen yeni bir şafağa işaret ediliyor.” İfadesini kullandı.

“YENİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI FIRSATLARLA DOLU”

Johnson, “Yeni serbest ticaret anlaşmamız, İngiliz işletmeleri ve tüketicilerinin yanı sıra dünyanın diğer tarafında çalışma ve yaşama şansı isteyen gençler için harika fırsatlar sunuyor.” dedi.

Uzmanlar, iki ülke arasındaki kapsamlı ticaret anlaşmasını, İngiltere’nin Asya-Pasifik bölgesinde daha büyük ticari iş birliklerine gidebilmesinin ilk adımı olarak yorumluyor.

AVUSTRALYALI ÜRETİCİLERLE REKABET GÜCÜNÜN AZABİLECEĞİ YÖNÜNDE ENDİŞELER

Anlaşmayla birlikte, İngiltere’de özellikle gıda üreticilerinin Avustralyalı üreticilerle rekabet gücünün azabileceği yönünde endişeleri de gündeme geliyor.

Örneğin, İngiliz Ulusal Çiftçiler Birliği’nin (NFU) açıklamasında, Avustralyalı et üreticilerinin İngiliz üreticilere kıyasla daha düşük maliyetlerle üretim yapabildikleri, bunun da İngiltere’deki üreticileri olumsuz yönde etkileyebileceği kaydedildi.

İKİ ÜLKE TİCARETİ 20 MİLYAR 100 MİLYON STERLİN

2020 yılı itibarıyla iki ülke arasında toplam ürün ve hizmet ticaretinin toplam hacmi 20 milyar 100 milyon sterlin seviyesinde gerçekleşmişti. Avustralya, ağırlıklı olarak metal ürünleri, şarap ve makine ihraç ederken, İngiltere ise bu ülkeye otomobil, ilaç ve alkollü ürünler ihraç ediyor.