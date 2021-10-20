İngiltere Merkez Bankası faiz artırımına hazırlanıyor

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin hafta başında verdiği mesajlar, piyasaların merkez bankasına yönelik faiz artırım beklentilerinin artırmasına neden oldu.

İngiltere Merkez Bankası’nın, yükselen enflasyonu frenlemek için yıl sonundan önce politika faiz artırımına gitmesine ilişkin beklentiler arttı.

Hafta başında İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey’nin, G30 Grubu tarafından düzenlenen çevrim içi bir panelde verdiği mesajlar, piyasaların merkez bankasına yönelik faiz artırım beklentilerini artırmasına neden oldu.

BAILEY'IN KONUŞMASI FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

Bankanın para politikasının arz yönlü sorunları çözemeyeceğini belirten Bailey’nin, “Ancak banka özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir.” şeklideki ifadesi, olası bir faiz artışının beklenenden daha erken gelebileceği yönünde yorumlandı.

25 BAZ PUAN ARTIŞ DİLLENDİRİLDİ

Bu yüzden açıklamaların etkisiyle pazartesi günü ülkede 2 yıllık tahvil faizlerini 12 baz puan, 5 yıllık tahvil faizleri ise 8 baz puan artış gösterdi. Goldman Sachs ve JP Morgan da açıklamanın ardından bankanın, yıl bitmeden 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini bekliyor.

İNGİLTERE'DE ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2

Enflasyonda hedef seviyesi yüzde 2 olan İngiltere Merkez Bankası, bu yılın sonuna kadar enflasyonun yüzde 4'ün üzerine çıkmasını bekliyor.

İngiltere Merkez Bankası, halihazırda politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde tutuyor.

Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın, bu yıl içerisinde ya da 2022 başında harekete geçerek gelişmiş ekonomiler arasında ilk faiz artırımı yapan merkez bankası olabileceğini belirtiyor.