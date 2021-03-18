İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Bugün odaklanılan küresel verilerden birisi olan İngiltere Merkez Bankası para politikası faiz oranı, beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde korundu.

İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, bankanın faiz oranını yüzde 0,1 seviyesinde koruduğu, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını ise değiştirmediği kaydedildi.

KARARLAR OY BİRLİĞİ İLE ALINDI

Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, her iki kararın da kurulun üyelerinin oy birliği ile alındığı belirtildi.

Tutanaklarda, bir önceki PPK toplantısına kıyasla şu anda küresel ekonomik büyüme beklentilerinin görece daha yüksek olduğu, ABD’deki mali teşvik paketinin küresel ekonomik görünümü dikkate değer şekilde olumlu etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Aşılama sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle son dönemde gelişmiş ekonomilerde devlet tahvillerinin getirilerinde sert bir artışın yaşandığının belirtildiği tutanaklarda, bu süreçte riskli varlıkların direnç göstermeye devam ettiği hatırlatıldı.

"ÖNGÖRÜLENDEN DAHA HIZLI TOPARLANILABİLECEK"

Tutanaklarda, aşılama sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinin etkisiyle koronavirüs vakalarında düşüşün yaşandığı belirtilirken, olumlu gelişmelerin dışında ülkede kısıtlamaların bir önceki toplantıda öngörülenden daha hızlı bir şekilde kaldırılabileceği belirtildi.

İKİNCİ ÇEYREKTE DAHA GÜÇLÜ BİR BÜYÜME BEKLENİYOR

Tutanaklarda, İngiltere’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) 2021 yılının Ocak ayında yüzde 2,9 seviyesinde daraldığının altı çizilirken son dönemde kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin pozitif gelişmelerin etkisiyle, 2021 yılının ikinci çeyreğinde daha güçlü bir büyümenin görülebileceği belirtildi.