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    İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 0,25 artırdı

    İngiltere Merkez Bankası, bugünkü toplantısının ardından yüzde 0,75 olan politika faizini yüzde 0.25 artırıp, yüzde 1'e çıkararak faizi 13 yılın zirvesine taşıdı.
    • 05.05.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 05.05.2022 - 14:35
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    İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 0,25 artırdı

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından bugün de İngiltere Merkez Bankası (BoE), piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 0,75 olan politika faizini yüzde 0,25 artırarak yüzde 1'e çıkardı. Bu oran 13 yılın zirvesi olarak açıklandı.

    Komitede 6 yetkili 25 baz puanlık artış yönünde oy kullanırken, üç yetkili ise 50 baz puanlık artışı destekledi.

    Karar metninde önümüzdeki aylarda bir miktar daha sıkışmaya işaret edildi

    Reutersin haberine göre, karar metninde, komite üyelerinin çoğunun para politikasında bir miktar daha sıkılaştırmanın önümüzdeki aylarda hala uygun olabileceğini düşündükleri belirtildi. Bununla birlikte metinde büyümeye ilişkin uyarılar da dikkat çekti.

    İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 0,25 artırdı #1

    2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,75

    Buna göre banka ülkede daralmanın yılın son çeyreğinde yüzde 1'e yakınlaşacağını, 2023'te ise yüzde 0,25 olarak gerçekleşeceğini öngördü. 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,75 seviyesinde korundu.

    Ekimde enflasyon tahmini: Yüzde 10'un üzerine çıkabilir

    Banka enflasyona ilişkin beklentilerini de paylaştı. Buna göre banka, ekimde enflasyonun yüzde 10'un üzerine çıkacağını tahmin etti.


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