İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Küresel piyasaların bugün beklediği verilerden birisi de İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmediği şeklinde geldi. Verilen karar tahmin edilmekle birlikte etkileri de gözlemlenecek.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde, varlık alım hedefini ise 875 milyar sterlinde sabit bıraktı.

Banka, BoE Para Politikası Kurulu'nun (Monetary Policy Committee-MPC), politika faizinin yüzde 0,1 seviyesinde, varlık alım hedefinin ise 875 milyar sterlinde sabit bırakılmasına karar verildiğini açıkladı.

"BÜYÜME YAVAŞ OLSA DA DEVAM EDİYOR"

MPC tutanaklarında, küresel bazda ve İngiltere’de yılın üçüncü çeyreğindeki ekonomik büyümenin, ağustos ayında tahmin edilene göre daha yavaş olmakla birlikte devam ettiği bildirildi.

TEDARİK ZORLUKLARI YAŞANIYOR

Ekonomik büyümenin tedarik zincirlerindeki aksamalar tarafından baskılandığı ifade edilen tutanaklarda, artan küresel talep artışı nedeniyle bazı sektörlerde tedarik zorluklarının görüldüğü bildirildi.

2020'NİN İKİNCİ YARISINDA EKONOMİ DÜZELECEK BEKLENTİSİ

Tutanaklarda, buna rağmen İngiliz ekonomisinin 2022 yılının ilk çeyreğinde (salgın öncesindeki) 2019 yılının son çeyreğindeki büyüklüğüne yeniden ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

MPC tutanaklarında ağustos ayında ülkede işsizliğin yüzde 4,5 seviyesinde kaydedilmesine rağmen, eylül ayının sonunda hükümetin maaş destek programından yararlanan yaklaşık 1 milyon kişinin işsizlerin arasına dahil olduğu hatırlatıldı.

Tutanaklarda, ağustos ayında yüzde 3,2 seviyesinde olan enflasyonun, ekim ayında yüzde 4 seviyesinin hemen altında gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

NİSAN 2022'DE ENFLASYON YÜZDE 5 İLE ZİRVE YAPACAK

Tutanaklarda, enflasyonun, kasım ayında yüzde 4,5 seviyesine yükselmesinin ve temel ürünlerde ve gıda fiyatlarında devam eden fiyat artışlarının etkisiyle bu seviyesini kış aylarında da sürdürmesinin öngörüldüğü bildirildi.

MPC tutanaklarında, İngiltere’de tüketici fiyat endeksinin ağustos ayındaki tahminleri aşarak, 2022 yılı nisan ayında ise yüzde 5 civarına ulaşarak zirve yapmasının beklendiği bildirildi.

2021 EKONOMİK BÜYÜME YÜZDE 7 OLACAK

Tutanaklarda İngiltere’nin bu yılın sonunda ekonomik büyümesinin yüzde 7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği de belirtildi.