İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası finans dünyasının merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Buna göre, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4 seviyesinde korudu.

İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit bırakma kararı, Ağustos 2024’ten bu yana her üç ayda bir yapılan çeyrek puanlık faiz indirimlerine ara verilmesi anlamına geliyor.

Son indirim ağustos ayında gerçekleşmişti.

"ENFLASYON HEDEFİNE DOĞRU İLERLENDİĞİNDEN EMİN OLUNMALI"

BoE Başkanı Andrew Bailey, “Faizlerin kademeli olarak düşeceğini hâlâ düşünüyoruz, ancak enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmamız gerekiyor.” dedi.

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Para Politikası Komitesi (MPC) üyeleri arasında karar oy çokluğuyla alındı. Dokuz üyeden beşi faizin sabit kalmasını, dördü ise yüzde 3.75’e indirilmesini savundu. Faizi artırma yönünde oy kullanan olmadı.

BoE, eylül ayında yüzde 3,8 olan enflasyonun zirveye ulaştığını ve 2026 başında yüzde 3’e, 2027 ikinci çeyrekte ise yüzde 2 hedef seviyeye gerilemesini bekliyor. Banka, 2026 ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,3’ten 1,4’e yükseltti.

Bailey, enflasyonda düşüşün daha net şekilde teyit edilmesi hâlinde faiz indirimlerinin devam edebileceğini belirtti. Banka, piyasa beklentilerine göre 2026 sonuna kadar iki faiz indirimi öngörüyor.