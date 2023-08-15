İngiltere Merkez Bankası'nın ödeme sistemlerindeki sorun tüm ülkeyi etkiledi İngiltere'nin Merkez Bankası, Gerçek Zamanlı Ödeme Sistemi (RTGS) ve Takas Merkez Ödeme Sistemi'nde (Chaps) yaşanan sorun nedeniyle bir süre işlem yapamadı.

AA

Ülkelerin merkez bankaları, finans dünyasındaki işlemlerin merkezi olduğu ve özellikle bankalarla entegre hareket ettiği için, bünyesinde yaşanan teknik bir sorun ülke genelinde tüm işlemleri etkileyebiliyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün sabah saatlerinde ödeme sistemlerinde teknik sorunların yaşandığını bildirdi.

İngiltere'de ticari bankaların merkez bankasında hesaplarının tutulmasına izin veren ve ev alımları gibi yüksek değerli ödemeler için kullanılan sistemlerde teknik bir sorun yaşandı.

Sorun çözüldü

Açıklamada, bankanın Gerçek Zamanlı Ödeme Sistemi (RTGS) ve Takas Merkez Ödeme Sistemi (Chaps) adı verilen sistemlerinde yaşanan sorunların çözüldüğü bildirildi.

"Ödemeler kısa sürede yapılacak"

Ayrıca gerçekleştirilemeyen ödemelerin kısa bir süre içerisinde yapılacağı kaydedildi.

Nedeni açıklanmadı

BoE açıklamasında, ödeme sistemlerinde yaşanan sorunun neden kaynaklandığına dair herhangi bir değerlendirmede bulunulmadı.