İngiltere ve Tayland'dan ticaretin artması için anlaşma

İngiltere ve Tayland'dan ticaretin artması için anlaşma

İngiltere ve Tayland arasındaki ticaret ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, İngiltere ve Tayland arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi’nin (JETCO) kurulduğu, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ile Tayland Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Jurin Laksanawisit tarafından karşılıklı ticaretin artırılması amacıyla mutabakat zaptı imzalandığı dile getirildi

Tayland'ın "Asya ekonomilerine açılan bir kapı" olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, İngiltere ve Tayland arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 5 milyar sterlini geçtiği aktarıldı.

GIDA, BALIKÇILIK VE TARIM ÜRÜNLERİ ALANLARINDA TİCARETİ ENGELLEYEBİLECEK UNSURLAR ORTADAN KALDIRILACAK

Açıklamada, mutabakat zaptıyla iki ülkede gıda, balıkçılık ve tarım ürünleri alanlarında ticareti engelleyebilecek unsurların ortadan kaldırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

“DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN PAZARLARIYLA İLİŞKİLERİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK KONUSUNDAKİ KARARLILIĞIMIZIN İFADESİ”

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, açıklamada "2030 yılında küresel orta sınıfın yüzde 66'sı Asya'da olacak. Bu mutabakat, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarıyla ilişkilerimizi derinleştirmek konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.