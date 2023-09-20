İngiltere'de ağustosta yıllık enflasyon yüzde 6,7'ye geriledi
AA

İngiltere'de ağustos ayında yıllık enflasyon, yükseliş beklentilerine karşın geriledi.

İngiltere'de enflasyon yüzde 6,7 olarak kaydedildi.

Temmuz ayında İngiltere'de enflasyon yüzde 6,8 olmuştu.

Ağustos ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Aylık enflasyonun yüzde 0,7 olması bekleniyordu.

Temmuz ayında ülkede ise eksi yüzde 0,4'lük enflasyon gerçekleşmişti.

Enerji maliyetleri arttı

Enerji maliyetlerinde son dönemde yaşanan yükseliş enflasyon beklentilerinin de yukarı yönlü çıkarmıştı.

İngiltere'de ağustosta enflasyon düştü
İngiltere'de ağustosta enflasyon düştü

Çekirdek enflasyon yüzde 6,2 oldu

İngiltere'de yıllık çekirdek enflasyon da beklenen yüzde 6,8'un altında kalarak yüzde 6,2 oldu.

Temmuz ayında ise yıllık enflasyon yüzde 6,9 olmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)