İngiltere'de ağustosta yıllık enflasyon yüzde 6,7'ye geriledi İngiltere'de ağustos enflasyonu yüzde 7 beklenirken yüzde 6,7 olarak açıklandı. Aylık enflasyon da yüzde 0,7 beklenirken yüzde 0,3 oldu.

AA İngiltere'de ağustos ayında yıllık enflasyon, yükseliş beklentilerine karşın geriledi. İngiltere'de enflasyon yüzde 6,7 olarak kaydedildi. Temmuz ayında İngiltere'de enflasyon yüzde 6,8 olmuştu. Ağustos ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi. Aylık enflasyonun yüzde 0,7 olması bekleniyordu. Temmuz ayında ülkede ise eksi yüzde 0,4'lük enflasyon gerçekleşmişti. Enerji maliyetleri arttı Enerji maliyetlerinde son dönemde yaşanan yükseliş enflasyon beklentilerinin de yukarı yönlü çıkarmıştı. Çekirdek enflasyon yüzde 6,2 oldu İngiltere'de yıllık çekirdek enflasyon da beklenen yüzde 6,8'un altında kalarak yüzde 6,2 oldu. Temmuz ayında ise yıllık enflasyon yüzde 6,9 olmuştu. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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