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    İngiltere’de akaryakıta yeniden zam yapıldı

    Avrupa'da akaryakıt fiyatları artarken İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor tazeledi. Benzinin litre fiyatı 1,51’e, dizel fiyatı ise litre başına 1,54 sterline yükseldi.
    • İHA
    • 18.02.2022 - 13:35
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    İngiltere’de akaryakıta yeniden zam yapıldı

    İngiltere’de akaryakıta yapılan zamların ardından benzin ve dizel fiyatı kendi rekorunu tazelendi. İngiltere genelinde yapılan zamlarla birlikte akaryakıt istasyonlarındaki tabelalarda da tekrar değişikliğe gidildi.

    İngiltere Otomobil Derneği’nin yaptığı son açıklamaya göre, ülke genelinde benzinin litre fiyatı 1,48’i aşarak 1,51’e, dizel fiyatı ise litre başına 1,51’i aşarak 1,54 yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

    BİR ARACIN YAKIT DEPOSUNUN TAMAMEN DOLDURULMASI İÇİN 81,41 STERLİNE İHTİYAÇ VAR

    İngiliz araç sigorta şirketi Raf sözcüsü Simon Williams, 55 litrelik bir aracın yakıt deposunun tamamen doldurulması için 81,41 sterline ihtiyaç duyulduğu belirtirken, “Petrol fiyatının varil başına 100 doların eşiğine gelmesi ve perakendecilerin toptan akaryakıt artışını fiyatlara hızlı bir şekilde yansıtmaya istekli olmasıyla, önümüzdeki haftalarda günlük bazda yeni rekorlar kırılabilir.” ifadelerini kullandı.

    İngiltere’de akaryakıta yeniden zam yapıldı #1

    YENİ ZAMLAR KAPIDA

    İngiltere’de 1992 yılının Mart ayından bu yana yıllık enflasyon seviyesi yüzde 7,2 seviyesine ulaşarak, yeni bir rekor kırdı. Gaz ve Elektrik Piyasaları Ofisi (Ofgem), 1 Nisan itibari ile gaz ve elektrikte de yüzde 54’e yakın bir artış olacağını açıklamıştı.


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