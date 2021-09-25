İngiltere'de birçok istasyonda benzin bitti

Tır şoförü sayısındaki yetersizliğin benzin sevkiyatını kesintiye uğratacağı endişeleri nedeni ile benzin istasyonlarında kuyruk oluşunca, stoklar benzin talebine yetişemedi.

Akaryakıt tedarikinde sorun yaşanacağını düşüncesi ile araç sahiplerinin benzin istasyonlarına akın etmesi karşısında Petrol şirketi Shell’in İngiltere’deki bazı istasyonlarında, benzin kalmadığı bilgisi verildi.

İSTASYONLARDA BENZİN TÜKENİNCE POMPALAR KULLANIM DIŞI KALDI

Kamuoyunda yer bulan haberler, insanları harekete geçirerek, o ürüne ya da olaya karşı talebi artırıyor. Petrol şirketi Shell’in İngiltere’deki bazı istasyonlarında, yaşanan tablo, tır şoförü sayısındaki yetersizliğin benzin sevkiyatını kesintiye uğratacağı endişeleri nedeniyle artan talep karşısında yaşandı. İstasyonlarda benzin tükenince pompalara asılan notlarla kullanım dışı kaldığı görüldü.

AB'DEN ÇIKMASI İNGİLTERE’NİN EKONOMİSİNİ SARSTI

Reuters’a göre, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkması ülkede yeterli sayıda tır şoförü kalmamasına neden oldu. Yeterli sayıda tır şoförünün bulunamaması da akaryakıt sektörü ile birlikte birçok sektörü derinden etkiledi.

ARAÇ SAHİPLERİ TEDARİKTE SORUN YAŞANACAĞINI DÜŞÜNEREK BENZİN İSTASYONLARINA AKIN ETTİ

Shell, tedarik sürecinde sorun yaşanacağını düşünen araç sahiplerinin araçlarının depolarını doldurmak üzere benzin istasyonlarının yolunu tutması nedeniyle bazı istasyonlarda benzin kalmadığını bilgisi de doğruladı.

BAZI İSTASYONLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bazı istasyonlarında uzun kuyruklar oluşan Shell’in sözcüsü “Bazı istasyonlarımızda gördüğümüz yüksek yakıt talebi nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğu doğru. Müşterilerimize yakıt tedarikini sağlamak için sevkiyat takvimlerimizde gerekli değişiklikleri yapıyoruz.” açıklaması yaptı.