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    İngiltere'de dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali çalışmaya başladı

    Denizin üstüne kurulan rüzgar santralleri giderek artarken Birleşik Krallık sahillerinde dünyanın en büyük rüzgar santrali işletmeye alındı.
    • 01.09.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 10:49
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    İngiltere'de dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali çalışmaya başladı

    Danimarkalı Orsted firmasına ait ve Birleşik Krallık sahilinde yer alan Hornsea 2 deniz üstü (offshore) rüzgar santrali, tam kapasiteyle devreye alındı.

    Danimarkalı firma, rüzgar santralinin kapasitesi ile ilgili açıklama yaptı.

    Santral 1,3 gigavattan fazla kapasiteye sahip

    1,3 gigavattan fazla kapasiteye sahip santral, dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali projesi olma özelliği taşıyor.

    Toplam 165 rüzgar türbininden oluşan santral, Birleşik Krallık'ın Yorkshire kentinin 89 kilometre açığında bulunuyor.

    1,4 milyon evin elektrik ihtiyacını düşük maliyetle karşılayacak

    Santralin, 1,4 milyon evin elektrik ihtiyacını düşük maliyetle karşılaması bekleniyor.

    AA'nın haberine göre, açıklamada görüşlerine yer verilen Orsted Birleşik Krallık Bölgesi Başkanı Duncan Clark, Hornsea 2 projesinin rüzgar sektörü için dönüm noktası olduğunu belirterek, "Milyonlarca ev bu sayede temiz enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanacak. Aynı zamanda bu proje istihdam olanakları ve yatırım miktarı ile sektöre katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

    İngiltere de dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar santrali çalışmaya başladı #1


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