İngiltere'de enflasyon 18 ayın zirvesinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

İngiltere'de Aralık 2016 itibarıyla TÜFE, beklentilerin üzerinde artarak yüzde 1,6'ya yükseldi.

İngiltere'de yıllık enflasyon temmuzda yüzde 3,8 ile Ocak 2024'ten sonra görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Piyasa beklentisi, yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 3,7 olacağı yönündeydi. Böylece, yıllık enflasyon temmuzda, Ocak 2024'ten sonra görülen en yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon bu dönemde yüzde 4 ölçülmüştü.

AYLIK ENFLASYON YÜZDE 3,7 OLDU

Çekirdek enflasyon haziranda da yüzde 3,7 olmuştu.

İngiltere'de hizmet sektörü enflasyonu temmuzda yüzde 5'e yükseldi. Hizmet sektörü enflasyonu haziranda yüzde 4,7 ölçülmüştü.

Ülkede tüketici fiyatları temmuzda aylık bazda ise yüzde 0,1 artış gösterdi.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, enflasyonun temmuzda geçen yılın başından beri görülen en yüksek seviyesine çıktığını belirterek, bu artışın okulların tatil döneminde uçak biletlerindeki hızlı yükselişten kaynaklandığını ifade etti.

Fitzner temmuzda akaryakıt fiyatları ve gıda fiyatlarının da artışını sürdürdüğünü kaydetti.