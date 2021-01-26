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İngiltere'de işsizlik oranı yükseliyor
İngiltere'de işsizlik oranının, 2016'dan beri en yüksek seviyede olduğu bildirildi.
- REUTERS
- 26.01.2021 - 11:00
- Güncelleme : 26.01.2021 - 11:41
İngiltere'de koronavirüs salgını ekonomiye zarar vermeye devam ederken işsizlik oranı yüzde 5'e yükselerek 2016'dan beri en yüksek seviyesini gördü.
MAAŞ ALAN KİŞİ SAYISI YÜZDE 2,7 AZALDI
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden yayınlanan verilere göre, aralık ayında maaş alan çalışanların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 azalırken, salgının başladığı şubat ayında itibaren 828 bin düşüş gösterdi.