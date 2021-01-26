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    İngiltere'de işsizlik oranı yükseliyor

    İngiltere'de işsizlik oranının, 2016'dan beri en yüksek seviyede olduğu bildirildi.
    • REUTERS
    • 26.01.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 11:41
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    İngiltere'de işsizlik oranı yükseliyor

    İngiltere'de koronavirüs salgını ekonomiye zarar vermeye devam ederken işsizlik oranı yüzde 5'e yükselerek 2016'dan beri en yüksek seviyesini gördü.

    MAAŞ ALAN KİŞİ SAYISI YÜZDE 2,7 AZALDI

    İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden yayınlanan verilere göre, aralık ayında maaş alan çalışanların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,7 azalırken, salgının başladığı şubat ayında itibaren 828 bin düşüş gösterdi.

    İngiltere de işsizlik oranı yükseliyor #1

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