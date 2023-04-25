İngiltere’de kamu borcu en yüksek seviyeye çıktı İngiltere, 1946 yılından bu yana yıllık bazda dördüncü en yüksek yıllık borçlanma seviyesinde.

AA

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede kamu borçlanmasına dair bilgileri paylaştı.

İngiltere’de kamu borçlanmasının bu yılın nisan ayına kadarki dönemde yıllık toplam 139,2 milyar sterline yükseldiği bildirildi.

ONS verilerine göre, ülke 1946 yılından bu yana yıllık bazda dördüncü en yüksek yıllık borçlanma seviyesine ulaşmış oldu.

İngiltere’de bu yılın nisan ayına kadarki dönemde kamu borçlanması yıllık bazda bir önceki döneme kıyasla 18,1 milyar sterlin artarken, bu dönemde kamu borçlanması ülkenin toplam Gayri Safi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 5,5’i seviyesinde gerçekleşti.

Kamu borcu 2 trilyon 530,4 milyar sterlin

Veriye göre kamu borçlanması bu yılın nisan ayı sonu itibarıyla Gayri Safi Hasıla’nın yüzde 99,6’sına denk gelen 2 trilyon 530,4 milyar sterline yükseldi.

Kamu borcunun GSYH’na oranı 1960’lı yılların başından bu yana en yüksek seviyede

ONS açıklamasında, ülkenin mevcut toplam kamu borcunun GSYH’na oranının yüzde 99,6 ile 1960’lı yılların başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulandı.

Ülkede kamu borçlanması hesaplamasında vergi yılının başladığı nisan ayı başlangıç olarak esas alınıyor.

"Alınan borcun eseri"

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verileri ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı: