İngiltere'de konut fiyatları bir yılda yüzde 6,3 arttı ONS, ocak ayı itibarıyla İngiltere'deki konut satış fiyatlarının aylık ve yıllık artışlarını ortaya koyan istatistiği yayınladı.

AA

Konut piyasasındaki yükselişler küresel boyutta.

İngiliz Ulusal İstatistik (ONS) tarafından yapılan açıklamada, konut fiyatlarının ocakta yıllık bazda yüzde 6,3 yükseldiği belirtilerek, ülkede ortalama konut fiyatlarının son bir yılda yaklaşık 17 bin sterlin artışla 290 bin sterline ulaştığı kaydedildi.

Ev kiraları yıllık bazda yüzde 4,6 artış gösterdi

ONS açıklamasında, İngiltere’de ev kiralarının ise yıllık bazda yüzde 4,6 artarak 2016 yılından bu yana en sert yükselişini kaydettiği bildirildi.

"2016 yılından bu yana en sert yükseliş"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ONS Konut Piyasaları Başkanı Aimee Nortn, şu ifadeleri :