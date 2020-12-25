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    İngiltere’de marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu

    Koronavirüsün mutasyonuna rastlanması ve bu türün normalinden yüzde 70 daha bulaşıcı olması İngiltere'nin, yeni tedbir kararları almasına neden oldu.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 09:53
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 10:18
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    İngiltere’de marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu

    İngiltere’de Başbakanı Boris Johnson, cumartesi günü yaptığı açıklamada, koronavirüsün mutasyona uğramasından ötürü Noel’de alınan kararların değiştirildiğini açıklamıştı.

    Başbakanın yaptığı açıklamanın ardından İngiltere’nin ünlü market zinciri Tesco’nun önünde uzun kuyruklar oluştu.

    FRANSA SINIRLARINI KAPATINCA GIDA SIKINTISI ENDİŞESİ YAŞANDI

    Ayrıca İngiltere'ye sınırı olan Fransa'nın bir süre kapılarını kapatması, uzun tır kuyruklarının oluşmasına ve gıda maddelerinin ülkeye girişinin kısıtlanmasına da neden oldu.

    NOEL KUTLAMALARI EVDE

    İngiltere’de Başbakanı Boris Johnson’ın açıklamasının ardından evlerinde kalmak zorunda olan İngiliz halkı, Noel kutlamaları için aışveriş merkezlerine akın etti.

    Noel kutlamalarının kısıtlandırılmasının ardından Londra’da yaşayanlar, bir gün öncesinden mutfak alışverişini gerçekleştirdi.

    İngiltere’de marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu #1

    ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM 30 ARALIK'A KADAR DURDU

    Tier 3’ten Tier 4'e geçirilen Londra’da ise şehirler arası ulaşımların 30 Aralık'a kadar durdurulması kararlaştırılırken, Noel'i evinde kutlayacak olan kişilerin ise aynı ev içerisinde yaşadıkları kişilerle kutlama yapmaları gerektiği açıklandı.

    İngiltere’de marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu #2

    YUMURTA, SABUN VE TUVALET KAĞIDINDA KISITLAMA

    Tesco yönetiminin aldığı karar doğrultusunda yumurta, sabun ve tuvalet kağıdı alışverişinde 3 paket kuralı getirildi. Alışveriş yapmak isteyen müşteriler, bu ürünlerden 3 paketten fazla alamayacak.

    İngiltere’de marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu #3

    İngiltere’de marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu #4

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