İngiltere’de salgın tedbirleri gevşetildi, harcamalar arttı

Ülkenin önde gelen bankalarından Barclays’in banka kartı kullanım verilerine göre, ülkede restoranlardaki satışlar geçen haftaya kıyasla yüzde 58, eğlence mekanlarındaki satışlar ise yüzde 171 arttı.

İngiliz hükümetinin, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde üçüncü adımı atmasının ardından, ülkede restoran, kafe ve eğlence mekanlarının satışları artmaya başladı.

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Barclays’in banka kartı kullanım verilerine göre, ülkede restoranlardaki satışlar geçen haftaya kıyasla yüzde 58, eğlence mekanlarındaki satışlar ise yüzde 171 artış kaydetti.

Ülkede konaklama sektöründeki rezervasyonlar ise geçen haftaya kıyasla yüzde 43 artış gösterdi.

RESTORAN REZERVASYONLARI GEÇEN HAFTAYA KIYASLA YÜZDE 60 ARTTI

İngiltere’nin önde gelen restoran rezervasyon telefon uygulaması OpenTable’ın verilerine göre uygulama üzerinden yapılan rezervasyonlarda geçen haftaya kıyasla yüzde 60 artış görüldü.

Uzmanlar, tüketicilerin son dönemde yeni vaka sayısının azalmasının tüketicileri tedbirlerin azaltılmasıyla daha çok harcama yapmaları konusunda cesaretlendirdiğini belirtiyor.

17 MAYIS TARİHİNDE NORMALLEŞMEDE ÜÇÜNCÜ AŞAMAYA GEÇİLDİ

İngiltere'de salgınla mücadeleye yönelik kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs tarihinde üçüncü aşamaya geçilmiş sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girmiş, restoran, kafe ve eğlence mekanlarının iç alanlarında müşteri kabul etmesine izin verilmişti.

AÇIK ALANLARDA 30, KAPALI ALANLARDA 6 KİŞİYE KADAR TOPLANILABİLİYOR

Bu adım kapsamında açık alanlarda 30, kapalı alanlarda 6 kişiye kadar toplanılabiliyor, düğünlere 30'a kadar kişi katılabiliyor.