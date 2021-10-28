İngiltere'yi enflasyon endişesi sardı

İngilizler, AB'den ayrıldıktan sonra yeni ekonomik sorunlarla yüz yüze kaldı. Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi ise sorunların boyutunu yüksek enflasyona kadar artırdı.

İngiliz hükümetinin ekonomik tahminlerini yürüten Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin yayınladığı "Ekonomik ve Mali Görünüm" ekim ayı raporunda, ülkede halihazırda yüzde 3,1 seviyesinde olan tüketici fiyatlarının 2022'de yüzde 5 seviyesine yaklaşabileceği kaydedildi.

SON 30 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Böylelikle İngiltere'de enflasyonun 2022'de, son 30 yılın en yüksek seviyesini görebileceği bildirildi.

ARTAN TALEP TEDARİK SIKINTISI DOĞURDU

Raporda, İngiltere ve dünyada salgın sonrası artan talebin birçok piyasada tedarik sıkıntılarına neden olduğu, İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ticarette ve iş gücü hareketlerindeki değişimin mevcut sorunları daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

Raporda, artan enflasyonun önümüzdeki dönemde hanehalkı gelirleri üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği kaydedildi.

YILIN SONUNDA ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 6,5

Raporda, İngiliz ekonomisinin daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir büyüme kaydederek bu yılın sonunda yüzde 6,5 ile salgın öncesindeki büyüklüğüne yeniden ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Raporda, 2020'de işsizliğin kış döneminde yüzde 5'i aşmasının ardından yıl sonunda yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.