İnşaat Demiri İzleme Sistemi kuruldu Hazine ve Maliye Bakanlığı, İnşaat Demiri İzleme Sistemi’nin kapsamının belirlendiğini duyurdu. Bu sistemle inşaatlarda kullanılan malzemenin her aşaması takip edilecek ve ilgili kurumlar bilgilendirilecek.

İnşaat sektöründe kullanılan demirin takibi amacıyla İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kuruldu ve kapsamı belirlendi.

Elde edilen veriler analiz edilecek

İnşaat sektöründeki belirli girdilerin takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesine yönelik usul ve esasların yer aldığı “İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayınlandı.

İnşaat demiri, çimento, ve hazır beton izlenecek

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki inşaat demiri, çimento, ve hazır beton gibi belirgin girdilerin takibi ve elde edilen verilerin analiz edilmesine yönelik usul ve esasların yer aldığı tebliğin sektöre ivme kazandırması bekleniyor.

Darphane devrede

Böylece Darphane, inşaat demirinin üretimi veya ithalatından inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil geçen tüm aşamayı takip edebilecek.

Tebliğe göre inşaat sektöründe faaliyet gösteren mükellefler denetim altına alınıyor.

Güvenlikli etiket ve işaret geliyor

Sistem kapsamında; inşaat demiri üreten veya ithal eden mükellefler tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması amaçlanıyor.

Veri girişi/paylaşımı yapılabilen yazılım ve/veya el terminal benzeri cihazlar ve/veya mobil uygulamalar aracılığıyla üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilecek.

Ayrıca, Darphane tarafından bu işlemlere ilişkin verilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması, zorunluluğu getirildi.