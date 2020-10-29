İnşaat işçisi, hibe desteği ile besi çiftliği kurup kendi işinin patronu oldu

İnşaat işçisi, hibe desteği ile besi çiftliği kurup kendi işinin patronu oldu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Abdullah Ecevet, inşaatlarda işçi olarak çalışırken, “Besi Sığırcılığı Projesi” kapsamında aldığı hibe desteğiyle çiftlik kurarak, kendi işinin patronu oldu.

Tarım ve hayvancılık konusunda verilen hibe ve destekleri değerlendirerek kendi işinin patronu olanların kervanına, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Abdullah Ecevet (43) de katıldı.

Van'dan 15 sene önce geldiği Manisa'nın Saruhanlı ilçesine yerleşen, evli ve 3 çocuk babası Abdullah Ecevet, uzun yıllar işçi olarak inşaatlarda çalıştı.

ÖNCE BABA MESLEĞİ OLAN HAYVANCILIĞI ARAŞTIRDI

Kendi işini kurmak isteyen Ecevet, baba mesleği olan hayvancılık üzerine araştırmalar yaptı. Besicilik yapmaya karar veren Ecevet, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa Koordinatörlüğü'ne başvurunca “Besi Sığırcılığı Projesi” kapsamında yüzde 40 hibe desteği almaya hak kazandı.

Ecevet, 1.000 metrekarelik alanda 1 milyon 750 bin lira harcayıp, tesis kurarak, kendi işinin patronu oldu.

İnşaat işçisi, hibe desteği ile besi çiftliği kurup kendi işinin patronu oldu ViDEO

BABA MESLEĞİNİ DEVLET DESTEĞİ İLE SÜRDÜRDÜ

Abdullah Ecevet, devletin verdiği desteklerden memnun olduğunu dile getirerek, yaşadığı süreci "Hayvancılık baba mesleğim olduğu için merakım da vardı. Böyle bir düşüncem de vardı. Araştırdığımda TKDK'nın desteklerini öğrendim. Kendi kafamda düşündüğüm projeyi iptal ederek, TKDK'nın projesine dahil oldum. Çok da güzel oldu. Kendim de bu işi yapabilirdim ama bu kadar profesyonel olmazdı. Devletimizin verdiği destekler güzel. Her konuda bize yardımcı oldular." şeklinde anlattı.

300 BİN LİRASI HİBE

Tesisin yeni olduğunu, işlerinin rayına oturmasının ardından yanında işçi çalıştırarak, istihdama katkı sağlayacağını da belirten Ecevet, "Yatırım 1 milyon 750 lira tuttu. Yüzde 40 destek aldık. 300 bin lira hibe aldık. Tavsiye ederim. Şu an 50 büyükbaş hayvanım var. Hepsi kasaplık hayvanlar. Belirli bir kilodan sonra kesime gönderiyorum. Kendi işimin patronu oldum." diye konuştu.