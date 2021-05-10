İnşaat maliyet endeksi martta yüzde 3,44 arttı

TÜİK verilerine göre 2021 yılı Mart ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 31,97, aylık yüzde 3,44 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,97 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,89, işçilik endeksi yüzde 0,36 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,96, işçilik endeksi yüzde 20,36 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 31,62, AYLIK YÜZDE 3,18 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,62 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,60, işçilik endeksi yüzde 0,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,42, işçilik endeksi yüzde 20,63 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 33,18, AYLIK YÜZDE 4,32 YÜKSELDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,83, işçilik endeksi yüzde 0,78 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 39,76, işçilik endeksi yüzde 19,37 yükseldi.