İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 42,13 arttı

TÜİK, Ağustos 2021 İnşaat Maliyet Endeksi rakamlarını açıkladı. Yapılan açıklamada, inşaat maliyet endeksinde yıllık yüzde 42,13 ve aylık yüzde 0,93 oranında artış yaşandığı ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ağustos 2021 verileri, inşaat maliyetinde yıllık yüzde 42,13 ve aylık olarak da yüzde 0,93 oranında artış yaşanmasının; piyasadaki konut satış fiyatlarının maliyete dayandığını ortaya koyuyor.

MALZEME VE İŞÇİLİK MALİYETLERİNDE ARTIŞ

İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 artarken, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 1,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,94, işçilik endeksi yüzde 21,54 arttı.

BİNA İNŞAATI VE BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT GİDERLERİ YÜKSELDİ

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 42,97, aylık yüzde 1,06 artarken, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 39,31 ve de aylık yüzde 0,48 yükseldi.