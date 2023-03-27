İnşaat malzemeleri sanayinden bir yılda 33,7 milyar liralık ihracat İnşaat malzemecilerinin ihracattan aldığı pay geçen yıl miktar olarak düşerken değer olarak ise artış gösterdi.

AA

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) inşaat malzemelerin ihracat hareketliliğini gözler önüne serdi.

İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sanayinin 2022’de 33,74 milyar dolar değerinde 57,65 milyon ton ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

İhracat, miktar olarak azaldı

Küçükoğlu, söz konusu dönemde ihracatın miktar olarak ise bir önceki yıla göre yüzde 11'lik düşüşle 57,65 milyon tona gerilediğini aktardı.

2022'de değer olarak tüm zamanların rekoru kırıldı

İnşaat malzemeleri sanayinin 2022 genelinde yüksek performans gösterdiğine işaret eden Küçükoğlu, şunları kaydetti:

2022 yılında 33,74 milyar dolar, 57,65 milyon ton ihracat gerçekleştirdik. 2022 yılında sektör olarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Yıllık ihracat değer olarak 2021 yılına göre yüzde 9,5 arttı. Ortalama ihracat birim fiyatı da 2021'e göre yüzde 23 artarak 0,59 dolar/kg olarak gerçekleşti. Özellikle yılın ikinci yarısında yaşanan resesyon endişeleri ve pazarlardaki yavaşlamalar yıllık ihracatın 35 milyar doların üzerine çıkmasına engel oldu.

"Ürünlerin fiyat ve kalite performansı yükseldi"

Ancak buna rağmen 12 ayın tamamına bakıldığında sektörümüz adına Türkiye İMSAD Dış Ticaret Endeksi’nin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos ayından bu yana ihracat rekoru kırıldı. Türkiye inşaat malzemeleri sanayisi, gösterdiği gelişimle ülkemiz adına gururlanmamızı sağlıyor. Ürünlerimizin fiyat ve kalite performansı, güvenilirlik ve rekabet gücümüzü artırırken, aynı zamanda pazar payı ve pozitif algının da artmasına imkan tanıyor.

"2022 ihracat performansı 2023 için ümit verdi"

İnşaat malzemeleri sanayi dış ticaret performansının 2022'nin son ayında iyileşme gösterdiğini belirten Küçükoğlu, şu bilgileri verdi:

Aralık ayında inşaat malzemeleri ihracatının miktar olarak 4,28 milyon tonla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 azalmasında ise pazardaki daralmanın etkisi öne çıktı. İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı aralık ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,2 artış gösterdi ve 0,61 dolar/kg oldu. Tüm bu verilere baktığımız zaman sektörümüzün 2022 ihracat performansı, 2023'ün tamamı için umut verici nitelikte oldu.

"İhracat birim fiyatları arttı"

Küçükoğlu, inşaat malzemeleri sanayisinde alt sektörlerin ihracat performansının 2022 yılı genelinde büyüme yönlü olduğuna dikkat çekerek, 2022 yılı genelinde sekiz alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatlarının 2021 yılına göre yükseliş gösterdiğini aktardı.