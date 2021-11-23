İnşaat sektörü teknolojiden destek alıyor

İnşaatta tam ölçekli dijitalleşmenin, 10 yıl içinde küresel maliyetlere büyük tasarruf getirmesi bekleniyor.

İnşaat sektörü de gelişen teknolojinin imkanlarından yararlanmaya başladı. Sadece proje oluşturup teklif vermekte değil üç kıtadaki inşaat projeleri anlık olarak takip etmekte de teknoloji devreye girmeye başladı.

Dünya genelinde hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için sektörün her gün ortalama 13 bin bina, yaklaşık 90 bin köprü ve 1,1 milyon kilometre yol inşa etmesi gerekiyor. Bu da ancak teknolojinin desteğiyle mümkün.

"İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İMDADINA TEKNOLOJİ YETİŞTİ"

Konunun uzmanlarından Gökhan Arıksoy, "Milenyumun ardından en az 20 yıl geride kalan inşaat sektörü, aradığı dijital geleceği pandemi sayesinde teknolojide buldu. İnşaat sektörünün imdadına teknoloji yetişti.” diyor.

"10 YIL İÇİNDE KÜRESEL MALİYETLERE BÜYÜK TASARRUF GETİRMESİ BEKLENİYOR"

Gökhan Arıksoy, “Küresel hasılanın yüzde 13’ünü temsil eden bu dev endüstride son 20 senede yıllık yüzde 1 gibi yetersiz bir verim artışı görüldü. İnşaatta gerçekleştirilecek tam ölçekli dijitalleşmenin, 10 yıl içinde küresel maliyetlere büyük tasarruf getirmesi bekleniyor. Konut dışı inşaatların tasarım, mühendislik ve inşa aşamalarında 0,7 ila 1,2 trilyon dolar, işletme aşamasında ise 0,3 ila 0,5 trilyon dolar tasarruf edileceği hesaplanıyor.” diye konuştu.

“AVANTAJ ELDE ETMEK İÇİN BİLGİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA ÖNEM VERİLMELİ”

İnşaat sektörünün dijitalleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan inşaat firması yetkilisi Nesrin Sarı ise “Teknolojinin hızla ilerlemesi şirketleri iş yapış şekillerini tekrar gözden geçirmeye ve geleneksel iş modellerini terk edip, hızlı bir şekilde dijitalleşme trendine göre hareket etmeye zorluyor. Sektörün yapısından kaynaklı olarak bu değişime en fazla direnç gösteren inşaat sektörü sonuçta verimliliği artırarak mümkün olduğunca düşük maliyetle kaliteli üretim gerçekleştirerek, rakiplerine karşı avantaj elde etmek için bilgi teknolojileri yatırımlarına eskiye oranla daha fazla önem vermek zorunda.” ifadelerini kullandı.