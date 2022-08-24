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    İnternet üzerinden alınan ürünler koşulsuz iade edilemeyecek

    İnternet üzerinden alınan ürünler koşulsuz iade edilemeyecek

    İnternette satılan teknolojik ürünlerde 'koşulsuz iade dönemi' sona erdi. Artık yalnızca kusurlu ürünler iade edilebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 07:51
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 08:49
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    Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Ürün satın alımında cayma hakkı artık yok

    Yeni düzenlemeye göre; tüketici, internetten satın aldığı ve teslimi yapılmış cep telefonu, tablet,  akıllı saat, bilgisayar ve insansız hava araçları ile canlı müzayedeyle alınan ürünlerde cayma hakkından faydalanamayacak.

    İnternet üzerinden alınan ürünler koşulsuz iade edilemeyecek #1

    Kusurlu ürünler iade edilebilecek

    Ürün iadeleri yalnızca satın alınan ürünün kusurlu olması halinde gerçekleşecek.  Böylece kişinin kendine bağlı ortaya çıkan keyfi iade isteklerinin önüne geçilecek.

    İnternet üzerinden alınan ürünler koşulsuz iade edilemeyecek #2


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