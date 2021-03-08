Haberler

Ekonomi Haberleri

İnternet üzerinden yapılan giyim alışverişleri yüzde 42,5 arttı

İnternet üzerinden yapılan giyim alışverişleri yüzde 42,5 arttı

Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de moda ve güzellik kategorisinde yapılan internet alışverişleri, 2020 yılında yüzde 42,5 artışla 35 milyar liraya ulaştı.