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- İnternet üzerinden yapılan giyim alışverişleri yüzde 42,5 arttı
İnternet üzerinden yapılan giyim alışverişleri yüzde 42,5 arttı
Yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de moda ve güzellik kategorisinde yapılan internet alışverişleri, 2020 yılında yüzde 42,5 artışla 35 milyar liraya ulaştı.
- DHA
- 08.03.2021 - 15:19
Koronavirüs salgınıyla birlikte online alışverişte yaşanan yükseliş, genel olarak moda dünyasında dönüşüm başlattı.
2020'DE 35 MİLYAR LİRALIK GELİR
We Are Social'ın e-ticaret satışlarını analiz ettiği rapora göre, Türkiye’de 2020 yılında internetten yapılan moda ve güzellik kategorisindeki alışverişler yüzde 42,5 artarak 35 milyar liraya ulaştı.
Bu tabloda en önemli pay sahibi, bugüne kadar büyük moda markaları arasında kendini göstermekte zorlanan butiklerin aktif tanıtım ve pazarlama faaliyetleri oldu.