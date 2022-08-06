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İnternette güvenli gezinmenin yolları
İnternet tarayıcıları ile dünyaya açılıyorken, bu tarayıcılar aracılığı ile riskleri de bilgisayar ya da mobil aracılığı ile özel alanımıza davet ediyoruz.
- 06.08.2022 - 13:15
- Güncelleme : 06.08.2022 - 13:56
Günümüzde internet tarayıcıları, siber suçluların hedef alabileceği kimlik bilgilerinin, çerezlerin, internet aramalarının ve diğer çekici bilgilerin depolandığı bir havuz haline geldi.
Siber suçlular, bilgisayarları uzaktan kontrol etmek ve bilgisayarların bağlı bulunduğu ağa erişim sağlamak için saldırıya geçebiliyor.
Tarayıcılar üzerinden kişisel bilgilere erişim sağlayıp bunları takibe alan üçüncü taraf reklam verenler ve diğer uygulamalar, birçok kullanıcı için bir endişe kaynağı haline gelebiliyor.
İnternet tarayıcılarına dikkat
Bir siber güvenlik şirketinin yayınladığı araştırmaya göre; en çok karşılaşılan tarayıcı tehditlerini sıraladı, internette daha güvenli nasıl zaman geçirileceğinin ipuçlarını paylaşıldı:
En çok karşılaşılan tarayıcı tehditleri:
- Tarayıcılardaki veya yüklemiş olabileceğiniz herhangi bir eklentideki/uzantıdaki güvenlik açıklarından yararlanma.
- Kötü amaçlı eklentiler.
- DNS zehirlenmesi.
- Oturumun ele geçirilmesi.
- İki bağlantı noktası arasındaki bağlantıyı izinsiz izleme/tarayıcı saldırısı.
- Ağ uygulamasından yararlanma.
İnternette güvenli şekilde gezmenin yolları:
- Güvenlik açıklardan yararlanma riskini hafifletmek için tarayıcınızı ve eklentilerinizi güncel tutun.
- Saldırı alanını daha da azaltmak için güncel olmayan eklentileri kaldırın.
- Sadece HTTPS kullanan siteleri ziyaret edin. Bu siteler tarayıcı adres çubuğunda bir kilit simgesi taşır ve böylece bilgisayar korsanları tarayıcınız ve ağ sunucusu arasındaki trafiği gözetleyemez.
- E-posta ve çevrimiçi mesajları gönderen kişinin bilgilerini kontrol etmeden istenmeyen bir e-postaya yanıt vermeyin veya bu e-postadaki bağlantılara tıklamayın.
- Herhangi bir kişisel bilginizi de paylaşmayın.
- Herhangi bir uygulamayı ya da dosyayı indirmeden önce bir kez daha düşünün.
- Her zaman resmi internet sitelerini ziyaret edin.
- Kimlik hırsızlığı etkisini azaltmak için çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) uygulaması kullanın.
- Ücretsiz sürümü olmamak üzere saygın bir hizmet sağlayıcıdan VPN hizmeti alın.
- VPN hizmeti, internet trafiğinizi güvende tutmak ve üçüncü taraf takipçilerinden gizlenmek için şifreli bir tünel oluşturur.
- Çok katmanlı güvenlik yazılımı satın alın.
- İşletim sisteminizde ve bilgisayarınızdaki yazılımlarda otomatik güncellemeleri etkinleştirin.
- Takip edilmeyi önlemek ve üçüncü taraf çerezler ile açılır pencerelerini engellemek için tarayıcı ayarlarınızı güncelleyin.
- Giriş yaparken kullanıcı deneyimini etkileyecek olsa da tarayıcınızda parolanızı otomatik kaydetme seçeneğini kapatın.
- Gizli veri paylaşımını azaltmak için gizlilik odaklı bir tarayıcı/arama motoru kullanın.
- Çerez takibini önlemek için "Chrome Gizli Pencere Modu" gibi özel tarayıcı seçeneklerini kullanın.