İnternette güvenli gezinmenin yolları

İnternet tarayıcıları ile dünyaya açılıyorken, bu tarayıcılar aracılığı ile riskleri de bilgisayar ya da mobil aracılığı ile özel alanımıza davet ediyoruz.

Günümüzde internet tarayıcıları, siber suçluların hedef alabileceği kimlik bilgilerinin, çerezlerin, internet aramalarının ve diğer çekici bilgilerin depolandığı bir havuz haline geldi.

Siber suçlular, bilgisayarları uzaktan kontrol etmek ve bilgisayarların bağlı bulunduğu ağa erişim sağlamak için saldırıya geçebiliyor.

Tarayıcılar üzerinden kişisel bilgilere erişim sağlayıp bunları takibe alan üçüncü taraf reklam verenler ve diğer uygulamalar, birçok kullanıcı için bir endişe kaynağı haline gelebiliyor.

İnternet tarayıcılarına dikkat

Bir siber güvenlik şirketinin yayınladığı araştırmaya göre; en çok karşılaşılan tarayıcı tehditlerini sıraladı, internette daha güvenli nasıl zaman geçirileceğinin ipuçlarını paylaşıldı:

En çok karşılaşılan tarayıcı tehditleri:

Tarayıcılardaki veya yüklemiş olabileceğiniz herhangi bir eklentideki/uzantıdaki güvenlik açıklarından yararlanma.

Kötü amaçlı eklentiler.

DNS zehirlenmesi.

Oturumun ele geçirilmesi.

İki bağlantı noktası arasındaki bağlantıyı izinsiz izleme/tarayıcı saldırısı.

Ağ uygulamasından yararlanma.

İnternette güvenli şekilde gezmenin yolları: