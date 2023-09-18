İpsala'da mobil gümrükleme işlemleri başladı Türkiye'nin uç noktalarındaki sınır geçişlerinin yapıldığı kapılarda, yenileme ve geliştirme çalışmalarına devam ediliyor. İpsala'da hizmete açılan gümrükleme noktası da ihracatçı firmalara katkı sağlanacak.

AA

Edirne'nin İpsala ilçesinde yer alan Türkiye-Yunanistan arasındaki İpsala Sınır Kapısı'nda, "Mobil Gümrükleme Noktası" hizmete açıldı.

Bu gelişme ile birlikte, ihracat yapan firmaların işlemleri, yükleme yaptıkları noktadan başka bir gümrüğe gitmesine gerek kalmadan İpsala Sınır Kapısı'nda uygulanacak.

Uygulamayla ihracat firmalarının işlemlerini hızlı ve kolay şekilde yapılabilmesi amaçlanıyor.

Gümrük işlemleri için daha önce Tekirdağ'a gitmek zorunda kalan ihracatçı ise memnun.

"İpsala Gümrük Müdürlüğü'nde mobil gümrükleme işlemleri başladı"

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Edirne'nin İpsala Gümrük Müdürlüğü'nde mobil gümrükleme işlemlerinin başladığını söyledi.

Uygulamanın hayata geçmesinin önemine işaret eden Sevgili, "İhracat yapan firmalarımızın geçişleri daha hızlı şekilde olacak." dedi.

İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer de mobil gümrükleme işlemlerinin başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

"İşlemlerin İpsala'da yapılması ekonomik ve zaman açısından kazançlı"

Uygulamanın getirdiği kolaylığa işaret ederek ihracat yapan işletmeleri İpsala Gümrük Müdürlüğüne davet eden Sezer, şöyle konuştu:

Gümrükleme işlemleri için Tekirdağ'a gidiyorduk. Bu da işletmeler için ekonomik ve zaman açısından kayıptı. Bunun yerinde yapılması işletmelerimize ekonomik ve zaman açısından katkı sağlayacaktır.

"Ciddi sıkıntılar yaşıyorduk"

Firma sahibi Cavit Eser de Avrupa'nın çeşitli ülkelerine su ürünleri ihraç ettiklerini ve ihracat için gümrük işlemlerini daha önce Tekirdağ'da yaptırdıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

Konum itibarıyla bizim bulunduğumuz yerde gümrük yoktu. Ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Topladığımız balıkları tesisimizde işledikten sonra Tekirdağ'a götürüyorduk. Tekirdağ'da gümrükte işlemlerin ardından yurt dışına sevk ediyorduk. Bizim için bu çok büyük külfetti. İşlemlerimizi yaptık, yurt dışına ilk aracımızı gönderdik. Bu bir ilk oldu. İnşallah bölgemiz adına hayırlı olur. Bize çok faydalı olacağını inanıyorum. Hareket kabiliyeti, zaman ve maliyet açısından bizim için çok önemli bir olay.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)