Irak, Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın Irak Başbakanı es-Sudani ile yaptığı görüşmede, Irak tarafından "Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazırız" yorumu geldi.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye 19. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Bağdat'a ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, burada Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Ankara ve Bağdat'ın Gazze konusunda görüş birliğine sahip olduğunu belirten Sudani, Türkiye’nin Gazze’deki İsrail saldırılarına karşı açık ve şeffaf tutumunu takdir ettiklerini dile getirdi.

Bayraktar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek, Irak ile çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirmekten yana olduklarını vurguladı.

Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı yapılmıyor

Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart'ta Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışını durdurulmuştu.

Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm arayışı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı kabulünde, Türkiye'ye petrol ihracatının yeniden başlatılması için çözüm bulmaya hazır olduklarını söyledi.

İki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuşuldu

Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre de Sudani ve Bayraktar'ın Bağdat'taki görüşmesinde, iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Irak ile Türkiye arasındaki su paylaşımı

Irak ile Türkiye arasındaki su paylaşımı konusuna da değinen Sudani, iki ülkenin bu konuda daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Kalkınma Yolu Projesi iki ülkenin ekonomisi için önemli"

Sudani, "stratejik proje" olarak adlandırdığı Kalkınma Yolu Projesi’ne de işaret ederek, söz konusu projenin her iki ülkenin ekonomilerinin kalkınmasında büyük payı olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kalkınma Yolu Projesi’ne özel önem verdiğini aktaran Bayraktar, Irak’ın sadece Türkiye değil özellikle enerji alanında tüm Avrupa için önemli bir ülke olduğunu belirtti.

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türk şirketlerinin aktif rol almaya hazır olduklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi kaydetti:

Bağdat temaslarımız kapsamında Irak Başbakanı Sayın Sudani ile de bir görüşme gerçekleştirdik. Kalkınma Yolu Projesi'nde Türk şirketlerinin aktif rol almaya hazır olduklarını vurguladık. Bu projeye doğal gaz, petrol ve elektrik iletim hatlarını da dahil ederek kalkınma yolunu aynı zamanda enerji yolu haline getirebileceğimizi dile getirdik.

Kalkınma Yolu Projesi

Kalkınma Yolu Projesi, Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demir yolu ile bu kapsamda inşa edilecek limanlar ve kentleri barındırıyor.

Irak, projenin ilk ayağı olan Büyük Fav Limanı ile Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa arasındaki seyahat süresini kısaltmayı ve bir transit merkezi olmayı amaçlıyor.

Orta Doğu'nun en büyük limanı olması hedeflenen ve 2025'te tamamlanması planlanan Büyük Fav Limanı'nı Türkiye sınırına bağlayacak 1.200 kilometre uzunluğundaki demir yolu ve otoyolların 17 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Irak Petrol Bakanı ile bir araya gelindi

Bakan Bayraktar, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ilk olarak KEK Eş Abdulgani ile bir araya geldiklerini bildirerek, şu değerlerdirmede bulundu:

KEK gündeminde ele alınacak enerji, ticaret, müteahhitlik, gümrük, ulaştırma gibi birçok alandaki iş birliği konularını değerlendirdik.

Irak Dışişleri Bakanı ile temas kuruldu

Irak-Türkiye KEK toplantısı vesilesiyle Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de görüşme gerçekleştirdikleri bilgisini paylaşan Bakan Bayraktar, şu bilgiyi verdi:

İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm yönleri ile daha da geliştirilmesini ve bunun önündeki engellerin kaldırılması için yapılması gerekenleri ele aldık.

Türk şirketleri ile bir araya gelindi

Bakan Bayraktar, Bağdat'ta Türk şirketleri ile de bir araya geldiklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Irak-Türkiye KEK toplantısı marjında Bağdat'ta Türk şirketleri ile bir araya geldik. Irak, iş insanlarımızın en çok yatırım yaptığı ülkelerden biri konumunda. Önümüzdeki süreçte de birçok alanda karşılıklı olarak yeni yatırımların gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak iş birliğimizi daha da güçlendirecek her türlü adımı atmaya hazırız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)