Irak'tan Türkiye'ye petrol akışının yeniden başlaması için kritik zirve Iraklı yetkililer ve Kürt sektör temsilcileri, Türkiye'ye boru hattından akışın yeniden başlamasını görüşmek için Dubai'de bir araya geldi. Toplantıdan bir uzlaşma çıkmamakla birlikte kritik öneme sahip olarak nitelendiriliyor.

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Irak hükümeti petrol yetkilileri, dün ilk kez Kürdistan Petrol Endüstrisi Birliği'nden (APIKUR) temsilciler ile Irak'tan Türkiye'ye petrol taşıyan boru hattından yeniden akışın başlaması konusunda görüştü.

Reuters'ın haberine göre, Dubai'de çarşamba günü gerçekleşen toplantıda APIKUR, Irak bakanlığından temsilciler, Irak'ın kamu petrol ihracat şirketi SOMO ve Irak'ın Dubai'de bulunan North Oil Company şirketi yer aldı.

Türkiye petrol akışını durdurmuştu

Türkiye, mart ayındaki tahkim kararının ardından Irak'ın kuzeyinden başlayan rota üzerinden petrol akışını durdurmuştu.

Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye'ye doğrudan yaptığı izinsiz petrol ihracatı nedeniyle Türkiye'yi Irak hükümetine 1,5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Boru hattının faaliyete hazır olduğu bildirilmişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen ay boru hattının faaliyete hazır olduğunu söylemiş ancak Iraklı iki üst düzey petrol yetkilisi Irak'ın Türkiye'den boru hattının hazır olup olmadığı konusunda resmi bir bildirim almadığını belirtmişti.

Petrol üretimi ve ihracatına yeniden başlanmasının aciliyeti vurgulandı

Toplantıda iki taraftan yetkililer de karşılıklı olarak kabul edilebilir ticari koşullar altında petrol üretimi ve ihracatına yeniden başlanmasının aciliyetini vurguladı.

"Bu toplantı ilk adımdı"

Ancak konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre toplantıda herhangi bir uzlaşıya varılmadı. APIKUR sözcüsü Myles Caggings, Reuters'a yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Bu toplantı ilk adımdı... gelecekte tüm hissedarlar ile toplantı gerçekleştirmeyi bekliyoruz.

Türkiye'den geçen kuzeydeki boru hattı küresel petrol arzının yüzde 0,5'ini temsil ediyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ikinci en büyük petrol üreticisi olan Irak, petrolünün yaklaşık yüzde 85'ini güneyde bulunan limanlar aracılığıyla ihraç ediyor ancak Türkiye'den geçen kuzeydeki boru hattı yine de küresel petrol arzının yüzde 0,5'ini oluşturuyor.