İran, Güney Kore'den 7 milyar doları istiyor

Tahran'dan yapılan açıklamada, dövizin ödenmesi konusunda Seul'ün, ABD'nin tavrını gözardı etmesi gerektiği belirtildi.

İran ile Güney Kore arasında son dönemde döviz rezervleri konusunda hareketli günler yaşanıyor.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Güney Kore yönetiminin, bloke edilen İran'a ait döviz rezervlerine ilişkin ABD'den bağımsız hareket etmesi gerektiğini söyledi.

GÜNEY KORE'YE ÇAĞRI

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Merkez Bankası Başkanı Himmeti, İran'ın, Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koymasının ardından müzakerelerde bulunmak üzere başkent Tahran'a gelen Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çe Cong-Kong başkanlığındaki heyet ile görüştü.

"ABD'NİN EMİRLERİNİ DİKKATE ALMAYIN"

İran ile Güney Kore'nin zor zamanlarda birbirinin yanında olması gereken önemli ticaret ortakları olduğunu belirten Himmeti, "Tahran, bu dönemde Seul'ün, ABD hükümetinin emirlerini dikkate almadan, bağımsız bir şekilde karar vermesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Güney Kore bankalarının ABD yaptırımları nedeniyle yıllardır İran'a ait mali kaynakları bloke ettiğini kaydeden Himmeti, bu sorunun iki ülke arasındaki en önemli çıkmaz olduğunu söyledi.

"7 MİLYAR DOLAR HAKKIMIZ"

Himmeti, son yıllardaki tüm çabalara rağmen bu ülkedeki hiçbir döviz rezervine ulaşamadıklarını belirterek, "İran halkının 7 milyar dolarlık doğal hakkı, Güney Kore bankalarında iki yıldan uzun süredir bloke durumda. İran ile Güney Kore ilişkilerinin önünde engel oluşturan bu sorunun en yakın zamanda çözüleceğini ve bu görüşmelerin asli hedefinin de bankacılık sorununu çözmek olduğunu umuyoruz." dedi.

TANKERİN ALIKONULMASI

Güney Kore heyeti, İran'ın 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde alıkoyduğu petrol tankeriyle ilgili Tahran'a gitse de İranlı yetkililer olayın siyasi yönünün olmadığını, tankerin çevre kirliliği nedeniyle alıkonulduğunu savunarak, görüşmelerde Güney Kore'de bloke edilen mali varlıklar konusunu ön plana çıkarıyor.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını, ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.