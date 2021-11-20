İran menşeli düz cam ithalatına korunma önlemi getirildi

İran'a üretilen düz camların ithalat rakamlarına, yerli üreticiyi korumak amacıyla 3 yıl süreyle ek yükümlülükler getirildi.

Daha çok dış cephelerde ve bina içindeki bölmelerin oluşturulması için mimari malzeme olarak kullanılan düz camların İran'dan ithalat şartları değiştirildi.

İlgili mevzuat çerçevesinde açılan soruşturma sonucunda, İran menşeli düz cam ithalatında 3 yıl boyunca korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı. Karar, 12 Aralık 2021'de yürürlüğe girecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve bu karara ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

ÜRÜNÜN İTHALATINDA 3 YIL SÜREYLE KORUNMA ÖNLEMİ OLARAK EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANACAK

Buna göre, "çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın fakat başka şekilde işlenmemiş", "float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası 'olsun olmasın fakat başka şekilde işlenmemiş" ve "70.03, 70.04 veya 70.05 pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar" tanımlı eşyaların ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanacak.

İLK YIL TON BAŞINA 42 DOLAR EK YÜKÜMLÜLÜK

Ek mali yükümlülük tutarı, 12 Aralık 2021-11 Aralık 2022 dönemini kapsayan ilk yıl ton başına 42 dolar, 12 Aralık 2022-11 Aralık 2023 dönemini kapsayan ikinci yıl ton başına 40 dolar, 12 Aralık 2023-11 Aralık 2024 dönemini kapsayan üçüncü yıl ton başına 38 dolar olacak.