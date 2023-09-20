İran, petrol üretimini artıracağını açıkladı İran, günlük petrol üretimini 100 bin varil artışla 3,4 milyon varile çıkaracağını duyurdu.

AA

Petrol üreticileri üretim planlarını aktarırken, İran'dan da sektörü etkileyebilecek açıklamalar geldi.

İran, ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesi ile birlikte petrol satışında zorlanmıştı. İran'ın o dönem üretimi günlük 2 milyon varil seviyelerine inmişti.

İran Petrol Bakanlığına bağlı Enerji Haber Ajansı'na (SHANA) göre İran Petrol Bakan Yardımcısı Muhsin Hocestemehr, ülkesinin günlük ham petrol üretiminin şu an 3 milyon 300 bin varil olduğunu aktardığını belirtti.

Hocestemehr, başkent Tahran'da düzenlenen bir toplantıda konuşarak, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütündeki (OPEC) üretim payının yaptırımlar öncesine döndüğünü söyledi.

Bakan Yardımcısı Hocestemehr, ayrıca 10 gün içinde üretimi 100 bin varil artıracaklarını paylaştı.

Petrol üretimi 3,4 milyon varile ulaşacak

Mevcut hükümet döneminde petrol üretimini 2,2 milyon varilden 3,3 milyon varile çıkardıklarını aktaran Hocestemehr, "10 gün içinde petrol üretimimiz 100 bin varil artışla 3,4 milyon varile ulaşacak." dedi.

8 yıllık petrol üretimi hedefi

İranlı yetkili, ülkesinin petrol üretimini 8 yıl içinde 5,7 milyon varile ulaştırmayı planladıklarını ifade etti.

ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önceki üretim

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan Tahran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)