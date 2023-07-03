İran, yaptırımlar nedeni ile dondurulan 10 milyar dolarına kavuştu ABD, İran'a yaptırım uyguladı. Bu yaptırımlar nedeniyle İran'ın Irak'ta bulunan ve dondurulan 10 milyar doları serbest bırakıldı.

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ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, ülkenin ekonomisin durma noktasına getirerek para biriminin değerini kaybetmesine neden olmuştu.

İran'ın yarı resmi ajansı ISNA da 6 Haziran'da yayınladığı haberinde, Tahran'ın, ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle Irak'ta 10 milyar dolar ve Güney Kore'de 7 milyar dolar dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandığını duyurmuştu.

İran-Irak Ticaret Odası Başkanı Yahya Al İshak, İran'ın ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilen Irak'taki 10 milyar dolarının serbest bırakıldığını söyledi.

Döviz kaynaklarının serbest bırakılması değerlendirildi

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Al İshak, İran-Irak Ticaret Odası toplantısında yaptığı konuşmada, ülkesinin yaptırımlar nedeniyle dondurulan döviz kaynaklarının serbest bırakılmasına ilişkin gelişmeleri değerlendirerek şöyle söyledi:

Bizim Irak'tan talebimiz 10 milyar dolardı. Iraklı Bakan, 10 milyar dolar talebini onayladı ve bu meblağın Irak Ticaret Bankası'na (TBI) yatırılması talimatını verdi.

Para, yaptırım dışı temel ihtiyaç maddeleri ve ilaç için kullanılacak

İranlı yetkili, söz konusu paranın kullanımına ilişkin anlaşmanın "yaptırım dışı temel ihtiyaç maddeleri ve ilaç" gibi ürünleri kapsadığını kaydetti.

"İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle varlıklarına erişemiyor"

İran, Güney Kore'ye petrol ihracatından elde edilen ve bu ülkedeki bankalarda tutulan 7 milyar dolarlık dövizine ABD'nin tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle erişemiyor.

İran'ın Güney Kore'de tutulan 7 milyar dolarlık varlığı için çalışma yürütülüyor

Güney Kore'nin "The Korea Economic Daily" gazetesi 30 Mayıs'taki haberinde, İran'ın Güney Kore'de tutulan 7 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılmasını sağlamak için Washington ile Seul arasında görüşmeler yapıldığını yazmıştı.

"İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ediyor"

İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken 10 Haziran'da da İran'ın, Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirilmişti.