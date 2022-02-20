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    İran'dan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne büyük ilgi

    Azerbaycan ve İran'dan gelen bazı turistler kar kalınlığının 90 santimetreyi bulduğu Sarıkamış'taki kayak merkezini tercih ediyor.
    • AA
    • 20.02.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 13:40
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    İran'dan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne büyük ilgi

    Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkez'ine bu sezon yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

    Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları arasında, uzun ve alternatif kayak pistleriyle ilgi çeken kayak merkezine gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yaparak kızakla kayma imkanı buluyor.

    KAR KALINLIĞI 90 SANTİMETRE

    Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı, çığ tehlikesinin bulunmadığı, kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri olan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'ye özellikle İran ve Azerbaycan'dan gelen kayakseverler akın etti.

    Otellerdeki doluluğun yüzde 90'ları bulduğu Kayak Merkezi'nde hizmet veren bir otelin genel müdürü Mehmet Saraçoğlu, bu sene kayak merkezine geçen yıllara göre büyük ilgi olduğunu söyledi.

    İran dan Cıbıltepe Kayak Merkezi ne büyük ilgi #1

    YARIYIL TATİLİ BİTTİ YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

    Yarıyıl tatilinin ardından aynı yoğunlukla devam ettiklerini belirten Saraçoğlu, şöyle konuştu:
    "Bu sene inanılmaz bir talep var. Özellikle İran, kısmen Azerbaycan'dan gelen misafirlerimiz buraya çok rağbet gösteriyorlar.

    İran dan Cıbıltepe Kayak Merkezi ne büyük ilgi #2

    İRANLILAR CIBILTEPE'Yİ SEVDİ

    İranlı misafirlerimiz burayı çok sevdi, sürekli gruplar halinde geliyorlar, adeta burayı mesken tuttular. Sarıçam ormanları ve kristal karımız nedeniyle misafirlerimiz bizi hiç bırakmayacaklar, doluluk oranlarımız çok güzel. Reklamımız az olmasına rağmen gelen hiçbir misafir burayı terk etmiyor ve her zaman burayı tercih ediyor. Otellerimiz kapasitelerini büyüttü, herkes otelini yeniledi çok konforlu hizmet veriyorlar."

    İran dan Cıbıltepe Kayak Merkezi ne büyük ilgi #3

    "NEVRUZ BAYRAMINI BURADA KUTLAYACAĞIZ"

    İranlı tur operatörü Hamit Çarkçı da bu sezon 8'inci grubu Sarıkamış'a getirdiklerini, Nevruz Bayramı'nı da yine burada kutlayacaklarını ifade etti.

    İran dan Cıbıltepe Kayak Merkezi ne büyük ilgi #4

    "BÜYÜK KEYİF ALIYORUZ"

    İranlı turist Rojin Ekberihessem de Sarıkamış'ın tabiatının, pistlerinin ve otellerinin çok güzel olduğunu ve burada kayak yapmaktan büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

    İran dan Cıbıltepe Kayak Merkezi ne büyük ilgi #5

    İran dan Cıbıltepe Kayak Merkezi ne büyük ilgi #6

    İran dan Cıbıltepe Kayak Merkezi ne büyük ilgi #7

    İran dan Cıbıltepe Kayak Merkezi ne büyük ilgi #8

    İran dan Cıbıltepe Kayak Merkezi ne büyük ilgi #9

    İran dan Cıbıltepe Kayak Merkezi ne büyük ilgi #10

    İran dan Cıbıltepe Kayak Merkezi ne büyük ilgi #11


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