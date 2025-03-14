İranlı turistler Nevruz tatilinde Tahran-Van trenini tercih etti

AA

Van, ülkeye yakınlığından dolayı İranlı turistlerin tatil için ilk tercihi olmaya devam ediyor.

İranlılar, 13 günlük Nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek için harekete geçti.

Tahran-Van tren seferleri, uzun bir aradan sonra yeniden başladı.

İranlı turistler, bu yıl Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yanı sıra, 5 yıl aradan sonra ilk seferini yapan Tahran-Van trenini tercih ederek kente geldi.

Yeni tren seferleri, İranlı turistlerin Van'a ulaşımını daha da kolaylaştırdı.

VAN'DA NEVRUZ TATİLİ HAREKETLİLİĞİ

Karayoluyla gelen turistlerin yanı sıra trenle gelenler de otel, restoran, ulaşım ve alışveriş sektörlerinde büyük bir hareketlilik oluşturuyor.

YOLCULUĞUN TAMAMI 22 SAAT SÜRÜYOR

10 Mart'ta 5 yıl aradan sonra ilk seferini gerçekleştiren tren, dün ikinci seferini de gerçekleştirdi. Önceki gün saat 12.35'te Tahran'dan hareket eden tren, 22 saatlik yolculuğun ardından toplam 40 kişilik kapasiteli 7 kuşetli vagonla Van Garı'na ulaştı.

ESNAF MEMNUN

Van esnafı, Nevruz tatili boyunca turistlerin alışveriş yaparak ekonomiye önemli katkı sağladığını belirtiyor.

Van'ın İranlı turistler için cazibe merkezi olmaya devam ettiğini belirten yetkililer, tren seferlerinin düzenli hale gelmesiyle turist sayısının daha da artacağını öngörüyor.

VAN'DA İRANLI TURİST REKORU

Açıklanan verilere göre; 2023 yılının 1 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki 72 günlük süreçte yaklaşık 45 bin İranlı turist Van'a giriş yaparken, 2024'te bu sayı iki katından fazla artarak 101 bine ulaştı.

2025 yılında ise aynı dönemde bu sayı 120 bine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

"İRANLI TURİSTLER TREN SEFERLERİYLE DE VAN'A GELİYOR"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, İHA muhabirine, gümrük kapısının hem karayolu hem de demiryolu ağıyla Van ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini belirtti. Karayolu geçişlerinin aktif olarak sürdüğünü ifade eden Çeliktaş, "Demir yolu hattı ise pandemi nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce durdurulmuştu. Ancak geçtiğimiz ay Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından müjdelenen gelişmeyle birlikte, Van-Tahran tren seferleri yeniden başladı. Haftada iki kez, pazartesi ve perşembe günleri yapılan seferlerde İranlı turistler Van'a geliyor. Şu anda trenler tamamen dolu şekilde sefer yapıyor ve İranlı misafirlerimiz Van'ı çok seviyor. Bu durum, şehirdeki esnafı ve sanayi odasını oldukça memnun ediyor. Van ekonomisini canlandıran bu gelişmelerin sürdürülebilir olması için turizmi daha da geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Kara yolu ve demir yolunun yanı sıra hava yoluyla da ulaşımının güçlendirilmesiyle Van turizmi ve ekonomisinin çok daha büyük bir ivme kazanacağını dile getiren Çeliktaş, bu gelişmelerin sadece Van'ın değil, ülkenin ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

"VAN ALIŞVERİŞ GÜNLERİ" 2025'TE DE DÜZENLENECEK

Bu yıl da düzenlenecek olan Van Shopping Fest (Van Alışveriş Günleri) etkinliklerinin kent ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacağını ifade eden Çeliktaş, "Özellikle Nevruz tatilinde artan turist sayısını değerlendiren esnafımız, çeşitli indirim kampanyaları düzenleyerek misafirlerimize cazip fırsatlar sunuyor. Pandemi nedeniyle ara verilen etkinlikler, bu yıl yeniden canlandırılarak hem Ramazan ayının ruhuna uygun hem de ekonomik hareketliliği destekleyici şekilde planlanıyor." ifadelerini kullandı.