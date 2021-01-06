İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevi bırakıyor

Genel Müdürlük görevini yürüten Adnan Bali, mart ayı itibarıyla görevini bırakacağını açıkladı.

İş Bankası Genel Müdür Adnan Bali, düzenlenen basın toplantısında, genel müdürlük görevini mart ayının sonlarında yapılacak olan Genel Kurul tarihi itibarıyla bırakacağını açıkladı.

YERİNE ÖNERDİĞİ İSİM HAKAN ARAN

Uygun görülmesi halinde yönetim kurulunda göreve devam edebileceğini kaydeden Bali, "Genel müdürlüğe önerdiğimiz isim, genel müdür yardımcımız Hakan Aran." dedi.

"BEKLENMEYEN BİR DURUM DEĞİL BU"

İş Bankası'nda icra görevinde 35 yıl kuralı olduğuna işaret eden Bali, "Kurallarımız, mekanizmalarımız işliyor. Sürpriz, beklenmeyen bir durum değil bu. Ama böyle bir prensibimiz olmasaydı da ayrılmayı düşünüyordum." ifadelerine yer verdi.

ADNAN BALİ KİMDİR?

Adnan Bali, 1962 yılında İslahiye'de dünyaya geldi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1986 yılında mezun olan Bali, aynı yıl İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı.

8 yıl sonra 1994 yılında Müdür Yardımcısı olarak Fon Yönetimi Müdürlüğü'ne atanan Adnan Bali, devamındaki yıllarda da hızla yükseldi.

Fon Yönetim Müdürlüğü'nde 1997 yılında Birim Müdürlüğüne, 1998 yılında Bölüm Müdürlüğüne yükseltilen Bali, 2002 yılında Şişli Şubesi Müdürü oldu.

Bali, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olarak atanmasından 2 yıl sonra yeni bir terfi alarak Genel Müdür Yardımcısı oldu.

30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlayan Bali, son olarak 1 Nisan 2011 tarihinde İş Bankası'nın 16. Genel Müdürü olarak yerini almıştı.

FOTOĞRAF: HAKAN ARAN

HAKAN ARAN KİMDİR?

1968 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde dünyaya gelen Hakan Aran, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitim hayatını mezuniyetinden sonra da sürdüren Hakan Aran, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme alanında yüksek lisans programını tamamladı.

Hakan Aran, 1990 yılında İş Bankası BT Sistem İşletimi Bölümü’nde Stajyer Yazılım Uzmanı olarak göreve başladı.

1999 yılında Bilgi Teknolijeleri Çözüm Geliştirme Bölümü Müdür Yardımcılığı'na atanan Hakan Aran, 2002 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğü'ne ve 2005 yılında da Bölüm Müdürlüğü'ne atandı.

Aran, 17 Temmuz 2008 tarihinde İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.