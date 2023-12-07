İş birliği geliştirilecek! Yunanistan'la 10 milyar dolarlık ticaret hedefi Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in daveti üzerine Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için Yunanistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamalarda jeopolitik sorunlar, Avrupa Birliği (AB) süreci ile birlikte ticari hedefler de konuşuldu.

Erdoğan: 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin, 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık

Erdoğan görüşmeler ışığında, 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması konusunda mutabık kalındığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

2021 yılında oluşturulan Ortak Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaların somut neticelerini görmekten ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Sayın Başbakan ile görüşmemizde şu an itibariyle yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin, 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. İpsala-Kipi Sınır Kapısı’nda ikinci köprü inşası gibi projelerin önemine işaret ettik. Ayrıca gerek turizm, gerek kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

Miçotakis: İkili ticaretin artırılması hedefini konuştuk

Miçotakis'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

Önceki aylarda aramızdaki ilişkiyi tekrar canlandırmaya karar verdik. Önceki görüşmelerimizde atacağımız adımlar konusunu konuştuk. Ekonomi, ufak ölçekli birimler ve ikili ticaretin artırılması hedefini konuştuk. Göç konusunda da çok önemli bir sonuç elde ettik. Polis ve sahil güvenliğinin iş birliği sayesinde gelişen bu ilişkiler gelecekte daha da ilerleyecektir.

"Yunanistan'ın Türkiye'yi AB sürecinde sağlayacağı destek konusunu ele aldık"

Yunanistan'ın Türkiye'yi AB sürecinde sağlayacağı destek konusunu da ele aldık. Vize meselesinde de daha yakın bir iş birliği konusunu ele aldık. Türk vatandaşlarına vize muafiyetini ele aldık. Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 7 günlük vize sağlanacak. Zaman uygun olduğunda kıta sahanlığı ve deniz sahası meselelerini de konuşmaya hazır olacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)