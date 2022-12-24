Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
320.691
0.44%
BTXN Coin
6.75
1.96%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    İş dünyası, EYT ile yetişmiş iş gücünü kaybetmekten endişeli

    EYT'nin kapsamının tamamlanarak, uygulanacak formülün açıklanması bekleniyor. Bu aşamada iş dünyası da EYT'lilerin iş hayatından çekilmesinden yana duydukları endişeyi dile getirdi.
    • 24.12.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 10:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İş dünyası, EYT ile yetişmiş iş gücünü kaybetmekten endişeli

    Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin yasalaşması halinde yetişmiş iş gücünün kaybedilebileceğini ifade eden bir açıklama yaptı.

    "Firmalara bir anda mali yük gelecek"

    İHA'nın haberine göre, Çetiner, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen ETY ile ilgili soruya, "Bizim iki tane sıkıntımız var. Biz, bunu hem Ticaret Bakanı’mıza hem Sanayi Bakanı’mıza anlattık. Birincisi; firmalara bir anda mali yük gelecek. Devlet, 'Bunu bir şekilde çözeceğiz' diyor. Firmada 1.000 kişi çalışıyor, bir anda 200-250 kişinin emekli olduğunu düşünün. Türkiye’de şu anda en zor iş, paraya erişebilirlik. Bir anda ekonomik olarak emeklilik bedellerini ödeyeceğiz.

    İş dünyası EYT yorumu - VİDEO HABER

    Yetişmiş iş gücünü kaybedeceğiz

    En büyük sıkıntı da yetişmiş iş gücünü kaybedeceğiz. Biz bu konudaki sıkıntılarımız anlattık, konu Cumhurbaşkanımıza da gitti. İnşallah iş dünyasını da tatmin edici bir çözüm yolu bulunur." şeklinde cevap verdi.

    EYT


    Yakalanan sahte içkiler sergilendi
    Gündem

    Yakalanan sahte içkiler sergilendi

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!
    Advertorial

    Aslı'nın Yatırım Stratejisiyle Kazanç Kaçınılmaz!

    İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü
    3. Sayfa

    İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü

    Görüş Bildir