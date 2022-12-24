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İş dünyası, EYT ile yetişmiş iş gücünü kaybetmekten endişeli
- 24.12.2022 - 10:09
- Güncelleme : 24.12.2022 - 10:31
Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin yasalaşması halinde yetişmiş iş gücünün kaybedilebileceğini ifade eden bir açıklama yaptı.
"Firmalara bir anda mali yük gelecek"
İHA'nın haberine göre, Çetiner, düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen ETY ile ilgili soruya, "Bizim iki tane sıkıntımız var. Biz, bunu hem Ticaret Bakanı’mıza hem Sanayi Bakanı’mıza anlattık. Birincisi; firmalara bir anda mali yük gelecek. Devlet, 'Bunu bir şekilde çözeceğiz' diyor. Firmada 1.000 kişi çalışıyor, bir anda 200-250 kişinin emekli olduğunu düşünün. Türkiye’de şu anda en zor iş, paraya erişebilirlik. Bir anda ekonomik olarak emeklilik bedellerini ödeyeceğiz.
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Yetişmiş iş gücünü kaybedeceğiz
En büyük sıkıntı da yetişmiş iş gücünü kaybedeceğiz. Biz bu konudaki sıkıntılarımız anlattık, konu Cumhurbaşkanımıza da gitti. İnşallah iş dünyasını da tatmin edici bir çözüm yolu bulunur." şeklinde cevap verdi.