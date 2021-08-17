İş dünyası iklim krizi ve enerji verimliliğine odaklandı

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye’deki sürecinin masaya yatırıldığı bir programda, son dönemde yaşanan doğal afetler merkezinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

“İklim ve kalkınma bir arada olmalı” odaklı görüşlerin aktarıldığı “İklim Krizine Karşı Avrupa Yeşil Mutabakatı Kapsamında Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı”, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) organizasyonuyla gerçekleşti.

Toplantıda; enerji verimliliği, iklim değişikliği, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) çalışmaları, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye’deki süreci masaya yatırıldı.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Fonu (TURSEFF) Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu, kurum olarak, 2021 yılı itibariyle 695 milyon euro sürdürülebilir enerji finansmanı, 2 bin 131 adet sürdürülebilir enerji projesi, 601 MW toplam kurulu yenilenebilir enerji gücü, 993 bin hanenin bir yılda tükettiği elektrik miktarına eşit enerji tasarrufu, 1 milyon 100 bin otomobilin yıllık karbon emisyonuna eşit emisyon azaltımı yapıldığını kaydetti.

TEMMUZ 2021’DE SON 142 YILIN EN YÜKSEK SICAKLIĞI YAŞANDI

İklim krizine ilişkin de değerlendirmede bulunan Hatipoğlu, Temmuz 2021’de son 142 yılın en yüksek sıcaklığının yaşandığına dikkat çekti.

“HER YIL 26 MİLYON İNSAN DA YER DEĞİŞTİREREK YOKSULLUĞA SÜRÜKLENİYOR”

Hatipoğlu, “Dünya Bankası’nın hesaplarına göre bu felaketlerin küresel ekonomiye gerçek maliyeti yılda yaklaşık 520 milyar dolar gibi bir rakama ulaşırken, aynı nedenlerle her yıl 26 milyon insan da yer değiştirerek yoksulluğa sürükleniyor. Oluşacak kayıpları en aza indirmek için sürdürülebilirliği yatırım tercihlerine entegre etmek, tüm finans kurumları için hayati önem taşımaktadır. Önlem alınmadığı takdirde dünya ekonomisinin iklim değişikliği sebebiyle önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde 18 küçülebileceği bilinmekte. Türkiye’nin bu çerçevede riski ise yüzde 10,3’tür. O yüzden iklim ve kalkınma artık bir arada olmalıdır.” diye konuştu.

TURSEFF 700 MİLYON EUROYA YAKIN FİNANSMAN OLUŞTURDU

Toplantıda Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişinde çok önemli kilometre taşlarından olan TurSEFF’in, bugün itibarıyla toplamda 2 bin 100’den fazla projeye 700 milyon euroya yakın finansman oluşturduğuna da vurgu yapıldı.