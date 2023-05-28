İş dünyası seçim sonuçlarından memnun İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bir açıklama yaparak, seçim sonuçlarının ekonomiye olumlu yansıyacağını belirtti.

AA

İstanbul iş dünyasından seçimlerin ardından değerlendirmede bulundu.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var." diyerek, daha çok üretim-ihracat-istihdam için çalışılacağını belirtti.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabı üzerinden seçimi değerlendirdi.

"Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne büyük işler düşüyor"

Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Avdagiç, şöyle konuştu:

2023 bizim için özel bir yıl, yapacak çok işimiz var. Daha çok üretim-ihracat-istihdam için yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne büyük işler düşüyor. Türk özel sektörü olarak, kazanımlarımıza yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın kartopu gibi hızlanacağı günleri birlikte kuracağız.

"Seçim süreci geride kaldı"

Şekib Avdagiç, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti: