İş dünyası yeni dönemden daha da umutlu İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizliğin sona erdiğini belirtti.

AA

İş dünyası temsilcileri, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, sonucun Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması temennisinde bulundu.yeni dönemden daha umutlu olduklarını belirtti.

Gültepe, yeni dönemden daha da umutlu olduklarını dile getirdi.

Mustafa Gültepe, yeni dönemden daha umutlu olduklarını belirterek, "Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hakim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyük özveriyle çalışan bakanlara teşekkür

İhracatı artırmak için bir önceki dönemde büyük özveriyle çalışan bakanlara teşekkür eden Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı sona erdi"

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamı sona erdi. Artık tüm enerjimizle işimize odaklanmanın zamanı geldi. Biz Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonuyla çalışıyoruz. Ancak zor bir dönemden geçtiğimizin altını çizmem gerekiyor. Yıl başından bu yana maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen kurun baskılanması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Büyük emeklerle girebildiğimiz bazı pazarlarda kayıplar yaşamaya başladık. Oysa bizim pazar kaybetmeye tahammülümüz yok. Aksine rekabetçiliğimizi artıracak adımlarla yeni pazarlarda bayrak gösterebilmeliyiz.

"Yeni dönemden daha da umutluyuz"

Gültepe, yeni dönemden daha da umutlu olduklarını kaydederek, "Üretimi ve ihracatı iyi bilen, küresel ticaretin dinamiklerine hakim bir ekonomi yönetimiyle mevcut sorunların hızla üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.