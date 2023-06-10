İş dünyası, yeni ekonomi yönetimine ve dönemine hazır İş dünyasından yeni ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmeler yayınlanmaya devam ediliyor. Türkiye Seramik Federasyonu ve Asrın İşadamları Derneği de bu kurumlar içinde yer aldı.

AA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kabine kuruldu ve ekonomiye yön veren kurumlara da atamalar gerçekleştirildi.

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, yeni kabinenin istihdam, katma değerli üretim ve ihracat ile ülkenin kalkınması ve refahı yolunda büyük icraatlar yapacağına olan inançlarının tam olduğunu bildirdi.

Çenesiz, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki yeni kabinenin hayırlı olmasını diledi.

Erdem Çenesiz, kazanımlara yenilerinin ekleneceği, kalkınmanın çok daha hızlanacağı günleri hep birlikte inşa edeceklerini aktardı.

Ekonomi yönetimine inanç tam

İş dünyası olarak, yeni kabinenin istihdam, katma değerli üretim ve ihracat ile Türkiye'nin kalkınması ve refahı yolunda büyük icraatlar yapacağına olan inançlarının tam olduğunu belirten Çenesiz, şunları kaydetti:

İş birliği içinde ülkemizin geleceği için birlikte çalışmayı ümit ettiğimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ve tüm diğer kıymetli bakanlarımızı kutluyoruz.

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz"

37 yıldır seramik sektörünü temsil eden Türkiye Seramik Federasyonu olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bakanlarımızla pozitif gündem odaklı iş birliği içerisinde, daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz. Ülkemizi ileriye taşıyacak tüm icraat alanlarının yanı sıra sektör olarak faaliyetlerimizin temelini oluşturan modern teknoloji yatırımının, katma değerli ihracatın payının daha yukarıya taşınması yolunda atılacak tüm çalışmalarda kararlılıkla yanlarında olacağız.

"Dinamik bir ekonomi yönetimi sorunların önemli bir kısmını çözüme kavuşturacak"

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman da halen ekonominin makro veriler açısından önemli oranda AB standartlarından bile daha iyi durumda olduğunu belirterek, "O yüzden dinamik bir ekonomi yönetimi, uzun olmayan bir süreçte, sorunların önemli bir kısmını çözüme kavuşturacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kamuoyundaki ekonomi imajının yeni kabine ile güven oluşturularak geliştirildiğini aktaran Danışman, yeni ekonomi yönetiminden beklentilerine de değindi.

"CDS primlerindeki düşüşün devam ediyor"

Danışman, uluslararası ilişkilerin olabildiğince uyumlu bir düzlemde sürdürülmesi ve böylelikle yeni kabine ile birlikte başlayan CDS primlerindeki düşüşün devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

İş dünyasından hedeflenmesi beklenen alanlar

Adnan Danışman, ekonomi ile ilgili kararların uzun erimli olduğunun ve mevzuata dayalı olarak alındığının düzenli olarak kamuoyuna anlatılması, döviz kazanımı için dış ticaretin, özellikle ihracatçının, finansal şartlarının iyileştirilmesi, yerli paraya güvenin tesis edilmesi, enflasyonun kabul edilebilir, sürdürülebilir seviyelere çekileceğine dair çıkılan yolda kilometre taşlarının büyük bir dikkatle hedeflenmesi gerektiğini vurguladı.