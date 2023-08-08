ASKON: İş dünyasının tek haneli enflasyon hedefine ilişkin inancı arttı Bugün Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen fahiş fiyatı önleme toplantısına katılan iş dünyası temsilcileri toplantıyı olumlu değerlendirdi.

AA

2023 Yılı 2. Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı, Ticaret Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı.

Toplantıya ekonomi yönetimi ve iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşları (STK) katıldı.

Toplantıya katılım gösteren STK'lardan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın Ekonomi ve İstişare Toplantısı’nda iş dünyası adına tek haneli enflasyon hedefine ilişkin inancın arttığını belirten bir açıklama yaptı:

"Yol haritası belli oldu"

Ortak akıl ve istişareler sonucu yol haritasının ne olması gerektiği ortaya çıkmıştır. İş dünyası adına tek haneli enflasyon hedefine ilişkin inancımız artmıştır.

"Artılar ve eksiler masaya yatırıldı"

Toplantıda enflasyonla mücadele konusunu her yönü ile ele aldıklarını, iş dünyası olarak görüş ve önerilerini sunma fırsatı bulduklarını belirten Aydın, şöyle konuştu: