İş dünyasının temsilcilerinden yeni asgari ücret açıklaması İş dünyası temsilcileri, gelecek yıl geçerli olacak yeni asgari ücretin enflasyonun üzerindeki bir oranda belirlenmesi ve artışın zamlarla eritilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

AA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Ocak ayına kadar 4 kez toplanacak komisyon, asgari ücretle ilgili bir karara varacak.

Asgari ücret şu anda net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor.

Yöneticilerin "işçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" söyleminden yola çıkarak en az zammın enflasyonun 6 aylık farkına göre olacağı fiyatlanıyor.

Dün açıklanan kasım ayı enflasyonu ile şekillenen 5 aylık fark yüzde 33,65 oldu. Açıklanan veri şu anda net 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yüzde 33,65 katkı yaparak, rakamı şimdiden 3 bin 836,77 artış yaparak 15 bin 238,77 liraya çıkardı.

İş dünyası asgari ücretle ilgili neler söyledi

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret görüşmelerine çevrilmişken, iş dünyası temsilcileri, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MÜSİAD: Alın teri sarf eden hiçbir çalışanın emeğinin zayi olmamalı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret politikasına yönelik temel şiarlarının, alın teri sarf eden hiçbir çalışanın emeğinin zayi olmaması ve bütün vatandaşların onurlu bir hayat sürebileceği ücret seviyesine kavuşması olduğunu söyledi.

"Çalışanları fiyat artışlarının altında ezdirmeyecek bir oran"

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin, geçen dönemlerde olduğu gibi, çalışanları fiyat artışlarının altında ezdirmeyecek bir oranda belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Asmalı, şöyle konuştu:

Bilhassa enflasyonist süreçlerde asgari ücretin belirlenmesine yönelik belirsizlikler artmakta, beklentiler farklılaşmaktadır. Söz konusu belirsizliklerin azaltılması ve spekülasyonların önüne geçilmesi için, asgari ücretin tespitinde kalıcı bir formülün bulunması elzemdir.

"Enflasyonla birlikte büyüme rakamı da dikkate alınsın"

Asmalı, asgari ücret artış oranı belirlenirken enflasyon oranının yanı sıra GSYH büyüme oranının da dikkate alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

Önerdiğimiz formülümüzde asgari ücret artış oranı; geçmiş 6 aylık enflasyon oranına, yine son 6 ayın ekonomik büyüme oranı eklenerek belirlenmektedir. Böylece çalışanlarımızın; bir yandan emeklerinin enflasyonun altında ezilmesinin önüne geçilecek diğer yandan milli gelir artışından pay almaları sağlanmış olacaktır. Bu formül, asgari ücretin belirlenmesindeki belirsizlikleri azaltarak reel sektörün daha sağlıklı fiyatlandırma yapmasına olanak tanırken, çalışanların satın alma gücünü koruyarak gelir dağılımında oluşabilecek bir kötüleşmenin önüne geçecektir.

ASKON: Ücretli çalışanların enflasyona karşı korunması gerek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ücretli çalışanların enflasyona karşı korunması gerektiğini belirterek, bu bağlamda enflasyon oranı artı refah payının çalışanlara verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yılda iki kere zam yapıldı

Bu yıl, yüksek enflasyon şartlarındaki gereklilik üzerine asgari ücrete 2 kere zam yapıldığını hatırlatan Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

Ücretli çalışanların yüksek enflasyon dolayısıyla alım gücünün çok düştüğü bir ortamda, bu ikinci artış elzem olmuştu. Bu nedenle işverenler de ikinci artışı anlayışla karşılamıştı.

"Artışın anlamlı olabilmesi enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor"

Aydın, son dönemlerde ekonominin seyrinde olumlu yönde bir gidişat olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bir yandan enflasyonla mücadele veriyor bir yandan sürdürülebilir sağlıklı bir büyüme için çabalıyoruz. Umarım OVP’de belirlenen hedefler zaman içinde tesirini gösterir ve enflasyonda rayına oturur. Malum, ücret artışlarını belirleyen en büyük faktör enflasyon. Önemli olan artıları ve eksileriyle kısa ve uzun vadede ücretli çalışanlara bu artışın katkısı ne olacak onun değerlendirilmesi gerekiyor. Asgari ücretteki artışın anlamlı olabilmesi de enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor. Mevcut şartlar içerisinde enflasyon oranı artı refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenmeli, akabinde enflasyonla tavizsiz mücadeleye devam edilmelidir.

"Asgari ücretin artmasıyla birlikte ürünlerin fiyatları da hızlı artıyor"

Aydın, asgari ücretin artmasıyla ürünlerin fiyatlarında hızlı bir artış yaşandığını üzülerek gözlemlediklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

Özellikle asgari ücret zammını fırsat gören kesimler var. Bu kesim şunu iyi bilmeli ki, kısa vadede kendilerinin kazandıklarını sanıyorlar ama uzun vadede kendi ayaklarını kaydırmış oluyorlar. Vatandaşın alım gücünün kaybı aynı zamanda kendi kayıpları oluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)