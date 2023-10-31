İş sağlığı ve güvenliği için 27,1 milyon liralık destek ödemesi yapıldı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2020'den bu yana 10'dan az çalışanın istihdam edildiği tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için yapılan desteği aktardı.

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 10'dan az çalışanın istihdam edildiği, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetleri için 2020'den bu yana 27 milyon 105 bin lira destek ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, huzurlu ve güvenli iş ortamını bir seçenek değil zorunluluk olarak gördüklerini belirterek, sağlıklı ve güvenceli istihdamı desteklediklerini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu:

2020'den bu yana 10'dan az çalışanın istihdam edildiği, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için 2020'den bu yana toplamda 27 milyon 105 bin lira destek ödemesi yaptık.

İş sağlığı ve güvenliği destekleri

Bu kapsamda, işverenlere iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için destek ödemesi yaptıklarını kaydeden Işıkhan, 2020'de tehlikeli sınıftaki 1856 iş yerinde 8 bin 294 çalışan, çok tehlikeli sınıftaki 779 iş yerinde 3 bin 669 çalışan, 2023'te ise tehlikeli sınıftaki 1718 iş yerinde 7 bin 927 çalışan, çok tehlikeli sınıftaki 780 iş yerinde 3 bin 997 çalışan bulunduğu bilgisini paylaştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)