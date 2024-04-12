İşçi ve memur sendikaları 1 Mayıs'ı farklı şehirlerde kutlayacak İşçi ve memur sendikaları, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında farklı şehirlerde kutlama yapmaya hazırlanıyor.

AA

Resmi bir bayram olarak kutlanan 1 Mayıs, işçilerin, günlük çalışma süresine karşı küresel ölçekte dayanışmayla verdiği mücadeleden doğdu.

1 Mayıs, dünyanın birçok ülkesinde "Emek Bayramı" ve "İşçi Bayramı" gibi farklı adlarla kutlanıyor.

TÜRK-İŞ, Bursa'da

Türkiye'de geçen yıl, 6 Şubat'taki deprem felaketine dikkatleri çekmek için 1 Mayıs programını Adana'da düzenleyen TÜRK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs günü Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden Bursa'da olacak.

TÜRK-İŞ'in 1 Mayıs teması: Vergide Adalet

TÜRK-İŞ, "Vergide Adalet" temasıyla düzenleyeceği programda, gelir vergisi başta olmak üzere çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşıyacak.

HAK-İŞ, 1 Mayıs'ta Kocaeli'de

Depremzedelerle dayanışma amacıyla geçen yıl 1 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta olan HAK-İŞ, bu yıl 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutlayacak. Programda HAK-İŞ yönetimi, çalışma hayatının sorunlarıyla Gazze'de yaşananları da gündeme getirecek.

DİSK ve KESK, İstanbul'da

1 Mayıs'ı İstanbul'da çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütleriyle kutlama geleneğini sürdüren DİSK ve KESK, bu yıl da programını aynı şehirde yapmayı planlıyor.

Taksim Meydanı'nda kutlama yapma talebi yapıldı

Geçen yıl Maltepe Miting Alanı'nda 1 Mayıs'ı kutlayan konfederasyonlar, bu yıl Taksim Meydanı'nda olmak için talepte bulundu.

Memur-Sen Samsun'da

Bu yıl 1 Mayıs'ta Memur-Sen Samsun'da, Türkiye Kamu-Sen ise İzmir'de program düzenleme kararı aldı.

İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı

Tarihi 1890'lı yıllara uzanan işçi bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911 yılında Selanik'teki tütün, pamuk ve liman çalışanlarınca kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.

Türkiye'deki ilk resmi kutlama: 1923'te

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, Ankara'da, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihindeki ilk resmi kutlama ise 1 Mayıs 1923'te yapıldı.

2009'da resmi tatil ilan edildi

Milli Güvenlik Konseyi'nce 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak yeniden resmi tatil ilan edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)